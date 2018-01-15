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В Казани объявили в розыск мужчину, укравшего гашиш у полиции

В Казани объявили в розыск мужчину, укравшего гашиш у полиции
16+
Фото: личная страница vk.com подозреваемого

В Казани объявили в розыск 31-летнего жителя Томска, который в июне прошлого года украл из кабинета полиции гашиш, ранее изъятый у него в ходе досмотра. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Как сообщает "Вечерняя Казань", 22 июня на КПП "Малиновка" на посту ДПС остановили Daewoo Nexia, следующую из Алтайского края через Татарстан, у пассажира иномарки обнаружили сверток с неизвестным веществом. После этого вещество изъяли и передали молодой девушке-дознавателю.

Как после выяснили в Следственном комитете, вместо того чтобы сдать вещдок в спецхран под опись, она просто бросила пакетик с гашишем в ящик своего рабочего стола и забыла про него, а когда открыли его, он оказался пуст. Наркотик массой почти 11 граммов исчез. В июле же было возбуждено дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Халатность".

В итоге недавно выяснилось, что гашиш украл тот же самый житель Томска, у которого он и был изъят. Было возбуждено дело по статье "Хищение наркотических веществ", подозреваемый объявлен в федеральный розыск.

Денис Зарипов, 16.01.2018, 14:10
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин16 января 2018, 14:16
Ахаха красавчик!! Браво!!
4
47
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Хатуль Мадан16 января 2018, 14:26
Захотели пыхнуть - оппа, нету )))))
Лучший комментарий
0
60
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Горожанин16 января 2018, 14:28
Молодец что тут скажешь , медаль водителю за обучение лохов.
1
32
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Горожанин16 января 2018, 14:31
как так?:-D А как узнали то, что он? Во дают....
0
29
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Горожанин16 января 2018, 14:35
Пора писать повести, рассказы . У редакторов "ПроКазан" дар к сочинительству.
1
14
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Горожанин16 января 2018, 14:36
Это правильно. Незачем молодой дознавалке гашем баловаться.
0
28
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Горожанин16 января 2018, 14:37
Я извиняюсь не по теме, кто использует android приложение Проказан. У всех по ссылкам в новости не переходит, и почему не видно лайков по каждому комментарию?!
3
2
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*************16 января 2018, 14:50
Ну и лохушка эта дознаватель. Понаберут черт те знает кого в СК. Нет слов .
8-*
0
20
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Горожанин16 января 2018, 14:54
КПП Малиновка пункт популярный!!! Вся Россия знает и окрестности)))) Анекдотов куча))))
0
7
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Горожанин16 января 2018, 15:00
В ответ на комментарий пользователя
Ну и лохушка эта дознаватель. Понаберут черт те знает кого в СК. Нет слов .
8-*
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Скорее всего украл кто то свой.на этого мужика просто вешают.
0
17
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горожанин16 января 2018, 15:03
еще бы заодно эту полицию вместе с гашишем украл бы всю!!!
0
4
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Горожанин16 января 2018, 15:06
у нас под окнами граждане в бобике периодически дудят. С одним хреном в гражданском. И ничо
2
7
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Горожанин16 января 2018, 15:16
В ответ на комментарий пользователя
у нас под окнами граждане в бобике периодически дудят. С одним хреном в гражданском. И ничо
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Дудишь ты в кожаную флейту, а они там дуют )
2
8
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незнайка16 января 2018, 15:18
не найдут....... он улетел и вернуться не обещал
0
4
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Горожанин16 января 2018, 15:28
прям как в фильме Бумер...
0
5
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Горожанин16 января 2018, 15:37
Он небось еще и дозновалку эту шпохнул там на столе ))))
0
9
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Миша16 января 2018, 15:51
Кто знает тот поймет
0
1
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Горожанин16 января 2018, 16:05
Ну это он зря конечно...
1
1
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Горожанин16 января 2018, 16:10
За сколько украл?
0
1
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Горожанин16 января 2018, 17:32
В ответ на комментарий пользователя
Дудишь ты в кожаную флейту, а они там дуют )
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Свои вафлерские привычки проецировать на других не стоит
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1
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Горожанин16 января 2018, 20:30
ВАМ ШИШ , а не ГАШИШ. Молодец, однако.
0
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