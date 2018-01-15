В Казани объявили в розыск мужчину, укравшего гашиш у полиции

В Казани объявили в розыск 31-летнего жителя Томска, который в июне прошлого года украл из кабинета полиции гашиш, ранее изъятый у него в ходе досмотра. Информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Как сообщает "Вечерняя Казань", 22 июня на КПП "Малиновка" на посту ДПС остановили Daewoo Nexia, следующую из Алтайского края через Татарстан, у пассажира иномарки обнаружили сверток с неизвестным веществом. После этого вещество изъяли и передали молодой девушке-дознавателю.

Как после выяснили в Следственном комитете, вместо того чтобы сдать вещдок в спецхран под опись, она просто бросила пакетик с гашишем в ящик своего рабочего стола и забыла про него, а когда открыли его, он оказался пуст. Наркотик массой почти 11 граммов исчез. В июле же было возбуждено дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Халатность".

В итоге недавно выяснилось, что гашиш украл тот же самый житель Томска, у которого он и был изъят. Было возбуждено дело по статье "Хищение наркотических веществ", подозреваемый объявлен в федеральный розыск.