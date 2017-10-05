СМИ: в Казани из-за отключения электричества в лифтах застряли около 180 человек

В Приволжском районе Казани в домах, где отключилось электричество, застряли 177 человек, об этом сообщили в УК ЖКХ района.

На данный момент в аварийную службу ЖКХ района поступило 177 заявок. Они перенаправлены в лифтовые компании домов, где на каждый вызов назначается бригада "аварийщиков", отмечает Inkazan.ru.

Из-за аварии были остановлены 20 котельных "Казэнерго", насосные станции "Водоканала", электротранспорт.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, управляющим компаниям дали поручение проверить лифты в домах и эвакуировать горожан из остановившихся лифтов. Казанские ТЭЦ продолжают свою работу. В домах, оснащенных узлами погодного регулирования отопления, приборы запускаются в ручном режиме.

Напомним, всего отключение света затронуло около 96 тысяч горожан. В результате отключения кабельной линии пропало электричество в Приволжском районе.

Возобновить подачу электричества планируют к 22:00.