Обновлено: число казанцев, которых затронуло отключение света, выросло на 10 тысяч человек

Общее количество горожан, лишенных света, составило около 96 тысяч человек

Более 96 тысяч казанцев остались без электричества, также нарушено энергоснабжение нескольких школ и детских садов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Ранее сообщалось о 87 тысячах лишенных света горожан.

- 16:40 <…> поступило сообщение об отключении электроснабжения в Приволжском районе Казани. Предварительно, под отключение попали жилые дома с численностью населения 96,7 тыс. человек, 14 котельных, 29 детских садов, 21 школа. Предварительная причина - отключение кабельной линии 110 КВт, - сообщили в МЧС.

Сейчас устраняется причина происшествия.

Генеральный директор МУП "Метроэлектротранс" Асфан Галявов сообщил, что метрополитен работает в штатном режиме, а трамваи 5 и 4 маршрута и троллейбусы стоят, передает "Бизнес Online".

Ранее сообщалось, что электроснабжение восстановится к 20:00 — 21:00.

Напомним, на многих улицах не работают светофоры и уличные фонари, люди ходят по улице в темноте. Также не некоторых улицах нет воды, сообщают жители города.