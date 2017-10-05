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Обновлено: число казанцев, которых затронуло отключение света, выросло на 10 тысяч человек

Обновлено: число казанцев, которых затронуло отключение света, выросло на 10 тысяч человек
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Фото: vk.com/prokazan
Общее количество горожан, лишенных света, составило около 96 тысяч человек

Более 96 тысяч казанцев остались без электричества, также нарушено энергоснабжение нескольких школ и детских садов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Ранее сообщалось о 87 тысячах лишенных света горожан

- 16:40 <…> поступило сообщение об отключении электроснабжения в Приволжском районе Казани. Предварительно, под отключение попали жилые дома с численностью населения 96,7 тыс. человек, 14 котельных, 29 детских садов, 21 школа. Предварительная причина - отключение кабельной линии 110 КВт, - сообщили в МЧС.

Сейчас устраняется причина происшествия.

Генеральный директор МУП "Метроэлектротранс" Асфан Галявов сообщил, что метрополитен работает в штатном режиме, а трамваи 5 и 4 маршрута и троллейбусы стоят, передает "Бизнес Online".

Ранее сообщалось, что электроснабжение восстановится к 20:00 — 21:00.

Напомним, на многих улицах не работают светофоры и уличные фонари, люди ходят по улице в темноте. Также не некоторых улицах нет воды, сообщают жители города.

N. Vildanov, 15.01.2018, 18:52
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Иванов15 января 2018, 18:58
Советский район Чишмале 15 весь вечер нет никакой воды
0
9
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Горожанин15 января 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
Советский район Чишмале 15 весь вечер нет никакой воды
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Важно правильно ЧишмЯле
9
3
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Горожанин15 января 2018, 19:00
А если вдруг война? Всё,п..ц, в темноте бегать будем.8-|
1
10
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Белка15 января 2018, 19:08
А в лифтах сколько людей засело? Без света , в замкнутом пространстве.
0
11
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Горожанин15 января 2018, 19:14
Дали уже, успокойтесь
2
3
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Горожанин15 января 2018, 19:21
В ответ на комментарий пользователя
Важно правильно ЧишмЯле
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Правильно щищмяле. А еще правильнее не называть улицы такими названиями.
Лучший комментарий
1
21
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115 января 2018, 19:23
оперативно восстановили. судя по отключениям было что то серьезное. электрики отработали оперативно . спасибо
0
6
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
мин рус15 января 2018, 19:28
В ответ на комментарий пользователя
Правильно щищмяле. А еще правильнее не называть улицы такими названиями.
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тощно знэщит
1
0
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Белка15 января 2018, 19:32
А у нас , на проспекте победы , нет до сих пор!!!
1
1
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Горожанин15 января 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Когда рфия развалится , к чему все идет , то для срусь ни в маленьком нищем Московском княжестве это будет нормальное , каждодневное явление.
Так что дикая срусь ня пусть привыкает.
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В Крыму , срусь ня уже давно в своем ватном мордоре привыкла. Теперь пусть потихоньку и другая срусь ня привыкает у себя в пределах маленького Московского княжества.
10
2
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Горожанин15 января 2018, 19:50
Все привыкли к г@век... И вы тоже и дети ваши будут в этом
2
0
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12815 января 2018, 19:51
Ура, дали свет!
0
2
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да ну15 января 2018, 20:03
В ответ на комментарий пользователя
Ура, дали свет!
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поздравляю, ты уже в раю
0
0
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Горожанин15 января 2018, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
тощно знэщит
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Срусь ня не кизди много , а то твое деревенское спившиеся срусь кое окание тоже можно обгадить например Москвичам или Питерцам.
А вообще как шутят в Северной Америке у срусь ких в срашке не ты ведешь машину,а машина видет тебя.
Или у срусь ни в срашки не ты смотришь в зеркало,а зеркало на тебя или срусь кие в срашки не носят одежду,а одежда носят тебя !
Тупая срусь ня !
7
0
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Горожанин15 января 2018, 20:10
А у нас по улице Сафиуллина до сих пор нет света:-(
0
0
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Горожанин15 января 2018, 20:12
В ответ на комментарий пользователя
Ура, дали свет!
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Какая улица? А то я на работе пока работаю, жду, когда починят
0
0
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12815 января 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
А у нас по улице Сафиуллина до сих пор нет света:-(
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Держитесь, свет близок!
0
0
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Горожанин15 января 2018, 20:15
Слышь срун, ты не усрался там случайно?
1
4
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12815 января 2018, 20:16
В ответ на комментарий пользователя
Какая улица? А то я на работе пока работаю, жду, когда починят
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Карбышева
0
1
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Горожанинн15 января 2018, 20:21
Педерасы удащлиаые свет сломали
0
0
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горожанин15 января 2018, 20:21
ОбосРусь.
0
0
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Есть15 января 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Срусь ня не кизди много , а то твое деревенское спившиеся срусь кое окание тоже можно обгадить например Москвичам или Питерцам.
А вообще как шутят в Северной Америке у срусь ких в срашке не ты ведешь машину,а машина видет тебя.
Или у срусь ни в срашки не ты смотришь в зеркало,а зеркало на тебя или срусь кие в срашки не носят одежду,а одежда носят тебя !
Тупая срусь ня !
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Позор чаплашакой нации,видно обрезание не с той головы сделали)
1
3
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Горожанин15 января 2018, 20:22
В ответ на комментарий пользователя
Слышь срун, ты не усрался там случайно?
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Срусь ня как всегда обо среться , а потом пытается всю вонь своих больных,спившихся,больных кишок переложить на другие народы...но срусь кое гафно оно такое вонючие,что воняет по всему миру и по запаху слишком вонючему понятно,что это срусь кий !

Так что это ты срусь кий, он же срун,кто гадит по всему миру своими больными,спившимися,вонючими кишками.
Фуук тупая спившиеся срусь кая свинья
3
1
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12815 января 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Какая улица? А то я на работе пока работаю, жду, когда починят
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Вышел покурить. Парина, Камая и Мавлютова тоже вроде светятся
0
1
Согласны с автором?
Горожанин15 января 2018, 20:50
В ответ на комментарий пользователя
Вышел покурить. Парина, Камая и Мавлютова тоже вроде светятся
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Спасибо!
0
0
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Горожанин15 января 2018, 20:52
В ответ на комментарий пользователя
Позор чаплашакой нации,видно обрезание не с той головы сделали)
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Ну дык срусь кое животное попроси,что бы тебе срусь кой чеплашки сделали обрезание с той головы, с которой ты менет делаешь за пузырь боярышника,что бы тебе его с лопаты выжрать срусь кой свинье.

А на счет позор вам срусь ким чеплашкам позор это согласны , вас скот весь мир ненавидит.
Так что срусь кое животное от части даже с тобой животным как ни странно можно согласиться...но срусь кой свиньей ты все равно остаешься
1
0
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Горожанин15 января 2018, 21:28
А можно узнать когда воду дадут на Фучика 88 ???!!!
0
0
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Горожанин15 января 2018, 21:29
Вода будет нет вообще сегодня ??!
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