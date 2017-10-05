МЧС: без электричества в Казани остались почти 90 тысяч человек

Без электричества в Казани остались 87 тысяч человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, передает "Татар Информ"

Предварительно без света остались семь микрорайонов, а это 87 тысяч человек и 56 социально-значимых объектов.

Ранее сообщалось, что это произошло из-за аварии на подстанции.

В "Сетевой компании" сообщили, что электроснабжение восстановится к 20:00 — 21:00.