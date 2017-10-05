Глава Минлесхоза Татарстана решил уйти в отставку после слухов об уголовном деле

Алмас Назиров 43 года проработал в лесном хозяйстве

Министр лесного хозяйства Татарстана Алмас Назиров попросил премьер-министра РТ Алексея Песошина освободить его от занимаемой должности. Об этом стало известно сегодня после итоговой коллегии ведомства.

- На замену должны прийти молодые энергичные специалисты, - сказал Назиров.

В ходе заседания Песошин вручил Назирову медаль ордена «За заслуги перед РТ», отметив, что он 43 года проработал в лесном хозяйстве.

- Награда – это лишнее подтверждение его заслуг перед Татарстаном, - добавил премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане, якобы, возбудили дело в отношении 62-летнего министра лесного хозяйства РТ Алмаса Назирова. При этом фигурирующие в уголовном деле эпизоды относятся к «доминистерскому» периоду работы министра, который до своего назначения восемь лет возглавлял Арский район. Однако в Следственном комитете наличие такого уголовного дела опровергли.