СМИ: в Татарстане, возможно, впервые завели дело на действующего министра

Его фигурантом, якобы, стал действующий министр лесного хозяйства РТ Алмас Назиров

В Татарстане, якобы, возбудили дело в отношении 62-летнего министра лесного хозяйства РТ Алмаса Назирова, об этом сообщает "Вечерняя Казань". Отмечается, что это может быть первым делом, возбужденным на действующего министра РТ.

При этом фигурирующие в уголовном деле эпизоды относятся к "доминистерскому" периоду работы министра, который до своего назначения восемь лет возглавлял Арский район.

Этим делом, якобы, занимаются в центральном аппарате СУ СКР по РТ.

- Ведь Арским межрайонным следственным отделом СУ СКР, которому по подследственности надлежит расследовать махинации с районной землей, руководит зять Алмаса Назирова. Последний, впрочем, и сам фигурировал в скандале с незаконным владением землей, - отмечается в сообщении.

В данном деле речь идет речь о хищении десятков земельных участков в самом Арске, по данным СМИ, земля уходила в руки родственников главы Назирова посредством фиктивных договоров, заключавшихся от имени Арского муниципалитета. При этом обязательных по закону процедур - ни объявлений о возможности приобрести на торгах участок, ни самих конкурсных торгов - не было, поэтому земля доставалась родственникам главы и близкому ему юрлицу - ООО "Трактир". Его владельцем является жена Алмаса Назирова, а фактическое руководство осуществляет, как заявил на допросе директор ООО, сам министр, не имеющий на это права как госслужащий.

Алмасу Назирову было предложено вернуть имущество в казну, и один объект он таки возвратил - здание котельной с земельным участком в центре Арска. Однако остальные десятки участков так и остались за его близкими. Вероятно, именно из-за этого было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Официально в Следственном комитете РТ заявили, что информации об уголовном деле нет.

Кстати



Алмас Назиров родился в д. Сиза Арского района Татарской АССР. Окончил Лубянский лесхоз-техникум (р.п. Лубяны Кукморского района ТАССР, 1975 г.), Марийский политехнический институт по специальности «инженер лесного хозяйства» (1981 г.), Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «банковское дело» (2004 г.), Институт Управления и права по специальности «юриспруденция» (2006 г.).



В 1971 г. — разнорабочий Сабинской строительно-монтажной организации, р.п. Шемордан Сабинского района ТАССР.

В 1975 — 1978 гг. — мастер леса на лесозаготовке Ключищенского лесничества Приволжского мехлесхоза Минлесхоза ТАССР.

В 1978 — 1985 гг. — мастер лесозаготовок Сабабашского лесничества Сабинского леспромхоза Татупрлесхоза, п. Лесхоз Сабинского района ТАССР.

В 1985 — 1988 гг. — старший мастер лесозаготовок Центрального лесопункта Сабинского леспромхоза, п. Лесхоз Сабинского района ТАССР.

В 1988 — 1989 гг. — главный инженер Сабинского леспромхоза, п. Лесхоз Сабинского района ТАССР.

В 1989 — 2001 гг. — директор Арского лесхоза Минлесхоза РТ.

В 2001 — 2006 гг. — глава администрации Арского района РТ.

В 2006 — 2014 гг. — глава муниципального образования «Арский муниципальный район».

С сентября 2014 г. — министр лесного хозяйства Республики Татарстан.