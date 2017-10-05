В казанском парке Урицкого для уток установили «джакузи»

На огороженном участке для них установили специальные обогреватели

В казанском парке Урицкого для уток устроили своеобразное «джакузи». Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент Рамиль Гайнуллин.

- Уткам подобное «джакузи» нравится. Они стараются подобраться поближе к источнику теплой воды, устраивая из-за этого даже птичьи драки и разборки с истошным кряканьем на всю округу, - пишет читатель.

Отметим, что эти обогреватели будут работать всю зиму на главном пруду парка, а также в нескольких местах на протоке с мостами.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани на озере Кабан для лебедей-шипунов утеплили домики, которые облюбовали водоем в апреле 2016 года. На территории водоема запустили систему аэрации, которая не даст замерзнуть полынье.