В Казани на озере Кабан для лебедей утеплили домик

На территории водоема запустили систему аэрации, которая не даст замерзнуть полынье

В Казани на озере Кабан для лебедей-шипунов утеплили домики, которые облюбовали водоем в апреле прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Отмечается, что на территории водоема запустили систему аэрации, которая не даст замерзнуть полынье.

- Также установили насосы, которые предотвращают появление ледяного покрова, что позволит лебедям круглый год находиться на озере, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, специалисты ведомства взяли пробы воды, которые показали, что условия для зимовки птиц не отклоняются от нормы.

Напомним, в марте этого года казанские лебеди прославились на всю страну тем, что один из них самостоятельно очищал берег от мусора. Видео появилось в соцсетях. Стоящий на месте лебедь клювом цеплял мусор, после чего откидывал его назад. Тогда пользователи Сети пошутили, что птица оказалась чистоплотнее людей, попытавшись навести порядок в озере, в котором живет.