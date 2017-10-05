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Новому министру образования РТ разрешили иметь двух первых заместителей

Новому министру образования РТ разрешили иметь двух первых заместителей
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Фото: архив ProKazan.ru
Ранее первый заместитель мог быть только один

Новому министру образования и науки Татарстана Рафису Бурганову разрешили иметь двух первых замов, а не одного, как ранее, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В конце прошлого года на должность первого заместителя министра образования и науки РТ был назначен экс-начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин. До этого назначения эту должность в течение 10 лет занимал Андрей Поминов.

Напомним, 21 декабря 2017 года на 34-м заседании Госсовета Татарстана депутаты поддержали кандидатуру Рафиса Бурганова на пост заместителя премьер-министра РТ — министра образования и науки РТ. За него единогласно проголосовали 79 депутатов.

N. Vildanov, 13.01.2018, 13:50
Тэги: Назначения
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Комментарии

Горожанин13 января 2018, 13:47
Штаты чиновников раздувают. Бюджет и так худеет. На пенсии населению не хватает. Совсем, гнева Бога не боятся.
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46
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Горожанин13 января 2018, 13:59
Один не справляется
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18
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Горожанин13 января 2018, 14:04
В ответ на комментарий пользователя
Один не справляется
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Даже не начав работать.Типа, не никого переложить работу.Значит в дальнейшем не будет справляться. Слабое звено.
0
29
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Горожанин13 января 2018, 14:39
Что вы хотите? Просто этот господин не имея идей и умных стратегий, сел в лодку под названием ''без булдырабыз '' и поплывет по течению, созданным сами знаете кого. И будет плыть...
0
24
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Горожанин13 января 2018, 14:48
Детишки хозяев псевдогосударства
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13
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Горожанин13 января 2018, 14:49
Пора валить. Набор чинуш как для неплохого государства. Сейчас начнут хорошо доить людей.
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Горожанин13 января 2018, 15:12
Теперь мы дважды умнее станим......
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Динара13 января 2018, 15:13
Хадиуллина И надо было назначить министром,он ранее на должности первого зама министра справлялся успешно.
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Горожанин13 января 2018, 15:54
Я думал Татары Аллаха боятся, оказалось всем по барабану, а в попу: "Слушей дорогой,как тебя зовут?".
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Ага13 января 2018, 16:17
Пусть предохраняется, когда будет иметь двух замов.
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11
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Горожанин13 января 2018, 16:19
Один зам читать умеет, другой писать, да?
2
10
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Ага13 января 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Один зам читать умеет, другой писать, да?
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Думаешь, за это он обоих имеет?
0
1
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Горожанин13 января 2018, 18:03
В ответ на комментарий пользователя
Теперь мы дважды умнее станим......
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По русскому двоечник?
0
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Коммуни кабельный13 января 2018, 18:39
У нас все руководители с образованием сельпо! Они же не заменимые! Он где только не руководил. И детей своих бездарей прицепом тащат.
0
4
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прокурор от народа13 января 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Что вы хотите? Просто этот господин не имея идей и умных стратегий, сел в лодку под названием ''без булдырабыз '' и поплывет по течению, созданным сами знаете кого. И будет плыть...
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Мы помним как в середине 90-х господин Бурганов разваливал Компрессорный завод ( и сколько на руках у него АКЦИЙ завода).А второму заму нужен оклад -вот и повысили плату за детсады(из новостей)А в Москве у министров оклад от 500 тыс. до 1млн..800 тыс. а у наших ветеринаров дипломированых??? а это значит СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА По ТАТАРСТАНУ уже стала по45 тыс. р на каждого раба :-D
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Горожанин13 января 2018, 19:26
В ответ на комментарий пользователя
По русскому двоечник?
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Мало того, еще и татарский не знает .
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Деоеаенщина13 января 2018, 20:01
Суть всей министерской работы принятие решение.Но между решениями бывают промежутки времени.И иногда мы видим что вследствии этого многие руководители и на верху и на низу вливаются в ряды рабочего класса и сажают елочки..листья подметают и т.д.Но иногда учавствуют и в поехдках по районам по школам для подьема духа учащихся.Вроде кажется ну не сьезди он вроде бы ничего не случится, но надо иногда сьездить ..проветриться и на людей посмотреть и себя показать. Но не поедет же он один,,надо же с кем-то пообщаться,,почуствовать себя как руководители,, так сказать с друзьями легче войти в"тело" руководителя с потенциальной возможностью стать руководителями и российского бомонда кремлевского уровня.Вроде бы решение стратегически обосновано и влияние женщин на принятие решения уменьшается и кадровая ротация во многом директоров школ и всей структурв и информаторов Роно меняется принципиадьно.Верочтно они пойдут по среднему пути,,со стандартными уроками где учитель 20минут обьясняет,,а 20 рассказывает то что написанр в книжном параграфе и не более,,без оригинальных ареподавателей и выращенных директорами звезд-учителей и дипломантов различных конкурсов.Без приглашения именитых программистов которых рассказы никто не понимает,,но все кивают.Ну что может понять ученик в программировании когда он не знает что такое запирающий транзистор.Он просто готовится пользователем на уровне переустановки системы и способности работать в программнвх средах программируя картинки,мультыильмы-этим гиганское большинство не заоаботает,,а только лишь раззорится.Поэтому виден путь лишь рекламы устройтв,,упрощения экзаменов в форме снижения тестируемых вопросов со ста до двадцати.Видется путь отмены тестирования в младших классах и возвращения к советской системе проставления оценок.Ум и возможеости ,успех в жизни не определяется аттестатом.Ведь учащимся лишь бы аттестат получить,,перепрыгнуть это толстое бревнр и устремиться в новую жизнь
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Горожанин13 января 2018, 20:50
поставьте этого Бурганова рядом с Фаттаховым и чем они отличаются?!!! Меняют шило на мыло.
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Горожанин13 января 2018, 20:51
Только позорятся эти татарские чиновники !
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