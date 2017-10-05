Новому министру образования РТ разрешили иметь двух первых заместителей

Ранее первый заместитель мог быть только один

Новому министру образования и науки Татарстана Рафису Бурганову разрешили иметь двух первых замов, а не одного, как ранее, соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В конце прошлого года на должность первого заместителя министра образования и науки РТ был назначен экс-начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин. До этого назначения эту должность в течение 10 лет занимал Андрей Поминов.

Напомним, 21 декабря 2017 года на 34-м заседании Госсовета Татарстана депутаты поддержали кандидатуру Рафиса Бурганова на пост заместителя премьер-министра РТ — министра образования и науки РТ. За него единогласно проголосовали 79 депутатов.