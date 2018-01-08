Глава Минобра РТ Бурганов о татарском: «Пройдет 100 дней, и я отвечу на ваши вопросы»

Новый министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов в ходе брифинга в кабмине РТ рассказал, что чувствует себя хорошо в новой должности.

- Чувствую себя хорошо. Если чувствовал себя по-другому, написал бы заявление и ушел, - сказал он.

Однако вопрос о преподавании татарского языка в школах республики Бурганов комментировать не стал.

- Мы договорились, что пройдет 100 дней и я отвечу на все ваши вопросы. Ждать осталось не так долго, - отметил Бурганов.

По его словам, ведомство намерено четко и внятно дать ответы по всем направлениям, которые будут понятны и учащимся, и родителям.

Напомним, 21 декабря 2017 года на 34-м заседании Госсовета Татарстана депутаты поддержали кандидатуру Рафиса Бурганова на пост заместителя премьер-министра РТ — министра образования и науки РТ. За него единогласно проголосовали 79 депутатов.