В Татарстане вновь повысили плату за детские сады

В Татарстане с 1 января повысился размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах на 4 процента, об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования РТ.

- Повышение родительской платы связано с ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе, это рост цен на продукты питания, рост заработной платы персонала детских садов, участвующего в присмотре и уходе за детьми, - говорится в сообщении.

Стоимость пребывания ребенка в саду зависит от разных условий, в частности, режима работы сада и возраста ребенка. В общеразвивающих группах с 10,5 часовым пребыванием ребенка от 3 до 7 лет в месяц необходимо будет заплатить 3117 рублей, размер платы вырос на 120 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане на 100 мест в детских садах приходится 112 детей, 92 процента очередников — это дети ясельного возраста, младше 3 лет, в Казани их 19 166 детей, в Набережных Челнах — 6336. Всего в этой очереди 33 498 детей. Наибольший дефицит в детсадах Зеленодольского района (127,1 детей на 100 мест) и Казани (122,1 детей).