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В Татарстане вновь повысили плату за детские сады

В Татарстане вновь повысили плату за детские сады
16+

В Татарстане с 1 января повысился размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах на 4 процента, об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования РТ.

- Повышение родительской платы связано с ростом расходов на финансовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций, в том числе, это рост цен на продукты питания, рост заработной платы персонала детских садов, участвующего в присмотре и уходе за детьми, - говорится в сообщении.

Стоимость пребывания ребенка в саду зависит от разных условий, в частности, режима работы сада и возраста ребенка. В общеразвивающих группах с 10,5 часовым пребыванием ребенка от 3 до 7 лет в месяц необходимо будет заплатить 3117 рублей, размер платы вырос на 120 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане на 100 мест в детских садах приходится 112 детей, 92 процента очередников — это дети ясельного возраста, младше 3 лет, в Казани их 19 166 детей, в Набережных Челнах — 6336. Всего в этой очереди 33 498 детей. Наибольший дефицит в детсадах Зеленодольского района (127,1 детей на 100 мест) и Казани (122,1 детей).

N. Vildanov, 13.01.2018, 10:41
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин13 января 2018, 10:53
Незаконную плату незаконно повышают
Не прокатило с татар теле, прокатит в другом
Бардак...
5
39
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Дмитрий13 января 2018, 10:59
Ну вот товарищи , началось !! Бюджетникам же подняли зарплату на 4% , вот и плата за дет сад на столько же !! И это только начало !! Где тут путинисты и кремлеботы ?? Вот бегите голосовать за вову !! А здравый человек или ни пойдет на выборы , а если уж пойдет то за Грудинина однозначно !!! Чертовы капиталисты ни когда ни прекратят нас грабить , а будут только больше душить !!
13
45
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Ага13 января 2018, 11:01
А питание для детей подорожало не после приобретения иномарки шарагой, которая это питание поставляет?
Лучший комментарий
3
78
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Горожанин13 января 2018, 11:03
В ответ на комментарий пользователя
Незаконную плату незаконно повышают
Не прокатило с татар теле, прокатит в другом
Бардак...
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Причем тут татарский? Можно подумать, до этого цены не росли.
5
14
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 11:03
Продолжайте дальше плакать. Пока цветочки. После выборов, дух чинуш воспрянет и повышения продолжатся. Жадность и безнаказанность чиновников может продолжаться бесконечно.
3
50
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Горожанин13 января 2018, 11:22
В ответ на комментарий пользователя
А питание для детей подорожало не после приобретения иномарки шарагой, которая это питание поставляет?
Развернуть
Точно. Компенсация. Имидж дорогого.стоит. Это как поп-рок короли и кодолевны, ради имиджа и билеты на их концерты повышаются.
1
18
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Горожанин13 января 2018, 11:27
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот товарищи , началось !! Бюджетникам же подняли зарплату на 4% , вот и плата за дет сад на столько же !! И это только начало !! Где тут путинисты и кремлеботы ?? Вот бегите голосовать за вову !! А здравый человек или ни пойдет на выборы , а если уж пойдет то за Грудинина однозначно !!! Чертовы капиталисты ни когда ни прекратят нас грабить , а будут только больше душить !!
Развернуть
Не надо на выборы ходить, нельзя допустить чтобы выборы сочли состоявшими! Только бойкот нечестным выборам!!!
4
22
Согласны с автором?
Ага13 января 2018, 11:28
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот товарищи , началось !! Бюджетникам же подняли зарплату на 4% , вот и плата за дет сад на столько же !! И это только начало !! Где тут путинисты и кремлеботы ?? Вот бегите голосовать за вову !! А здравый человек или ни пойдет на выборы , а если уж пойдет то за Грудинина однозначно !!! Чертовы капиталисты ни когда ни прекратят нас грабить , а будут только больше душить !!
Развернуть
Это даже не "капиталисты", а ворьё и временщики.
0
23
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Горожанин13 января 2018, 11:42
В ответ на комментарий пользователя
Не надо на выборы ходить, нельзя допустить чтобы выборы сочли состоявшими! Только бойкот нечестным выборам!!!
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''Что делать? ''.Сто дней до революции.
1
9
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Горожанин13 января 2018, 11:44
В ответ на комментарий пользователя
А питание для детей подорожало не после приобретения иномарки шарагой, которая это питание поставляет?
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Так и есть. Народ кормит чиновников и их прихоти.А вы не знали? Они сами, работать то.не могут. :-D
0
22
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Горожанин13 января 2018, 11:50
Ну что ж, с новым годом уважаемые родители. Отстегнуть не желаете ли? Тогда очередной бумажкой заставим.
0
10
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Горожанин13 января 2018, 11:50
Голосовать в любом случае, проголосуй если никто не устраивает против всех. И твоим голосом никто не воспользуется
5
6
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Нечто13 января 2018, 12:03
Пусть заведующие детских садов меньше воруют. Я когда работал в татплодоовощпроме в магазине 9 на адель кутуя, мы возили овощи в садики и школы, приехал в садик 109, там знакомая сказала, Кирилл смотри какую иномарку заведующая купила. А как в садиках продукты домой тащат? Я от садиков всегда угощения получал. Я никогда продукты не покупал. Всегда были дома овощи, хлеб по несколько буханок, молочка. Сами они на кухне едят то, что в садики не положено заказывать. Готовят и жаренные картошки, курицы, салаты. Это явно не детский рацион. Думайте теперь.
3
21
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 12:54
Путинская стабильность в действии. Цены поднимаются каждый год стабильно.
0
17
Согласны с автором?
Рама13 января 2018, 13:11
Обязательно идите на выборе и испорте билютени, а в случае есть кого выбрать, то выбрать. Ибо ваш голос может уйти за другого!!!
5
10
Согласны с автором?
Нечто13 января 2018, 13:20
В ответ на комментарий пользователя
Обязательно идите на выборе и испорте билютени, а в случае есть кого выбрать, то выбрать. Ибо ваш голос может уйти за другого!!!
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А я каждый раз перечеркиваю бюллетень и оставляю всякие послания им. Ибо ни один кандидат в депутаты например стране ничего хорошего не дал. Они лезут лишь туда за длинным рублем. У меня вот друзья операторы, любят подлавливать моменты как депутаты дурака валяют на заседаниях. Если бы была бы польза были бы результаты. Так как они ничего не могут полезное сделать, они начинают выпускать законы о запретах. Любимая их тема, так они показывают что они работают.
0
11
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Горожанин13 января 2018, 13:39
А сколько стоят самые дешёвые садики?
1
0
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Горожанин13 января 2018, 13:45
В ответ на комментарий пользователя
Обязательно идите на выборе и испорте билютени, а в случае есть кого выбрать, то выбрать. Ибо ваш голос может уйти за другого!!!
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Думаете дубликатов нет, на случай форс мажора? Волшебник Чуров дело начал, Панфилова продолжит.
0
14
Согласны с автором?
Васек13 января 2018, 13:58
При чкм тут путин? если повысили толькко в обрезаной казани?
6
7
Согласны с автором?
Лжец13 января 2018, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот товарищи , началось !! Бюджетникам же подняли зарплату на 4% , вот и плата за дет сад на столько же !! И это только начало !! Где тут путинисты и кремлеботы ?? Вот бегите голосовать за вову !! А здравый человек или ни пойдет на выборы , а если уж пойдет то за Грудинина однозначно !!! Чертовы капиталисты ни когда ни прекратят нас грабить , а будут только больше душить !!
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И ты полагаешь что оранжевая революция изменит к лучшему ? Майданы снизят цену в детских садах ? Вы батенька наивный идиот?
1
5
Согласны с автором?
Мики хиРург13 января 2018, 14:12
Это разве деньги?Мы больше пропиваем.
8
2
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
И ты полагаешь что оранжевая революция изменит к лучшему ? Майданы снизят цену в детских садах ? Вы батенька наивный идиот?
Развернуть
Вы все майданутые какие то. Была Украина теперь всё, п...ц всему, другого пути нет.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 14:32
В ответ на комментарий пользователя
При чкм тут путин? если повысили толькко в обрезаной казани?
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Ну если здесь бесчинствуют, а в центре не реагируют, что делать? Кто то говорил, что мы едины и под руководством Владимира Владимирович Путина идем.. тра -та-та, бла-бла-бла. А у второго президента в регионе цены уже американские обгоняют. Вот сравните для примера налог на автотранспорт в Чечне.и в Татарстане.
0
9
Согласны с автором?
Манштейн13 января 2018, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
Ну если здесь бесчинствуют, а в центре не реагируют, что делать? Кто то говорил, что мы едины и под руководством Владимира Владимирович Путина идем.. тра -та-та, бла-бла-бла. А у второго президента в регионе цены уже американские обгоняют. Вот сравните для примера налог на автотранспорт в Чечне.и в Татарстане.
Развернуть
Вообще-то Чечня полностью освобождена от транспортного налога. Это один из элементов дани проигравших войну...
1
10
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
Это разве деньги?Мы больше пропиваем.
Развернуть
Да 2!!! литра молока! Вы чо скулите без конца? Если у вас на это денег нет, какие вам нах дети?! Вы чем их кормите?!
6
5
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
Пусть заведующие детских садов меньше воруют. Я когда работал в татплодоовощпроме в магазине 9 на адель кутуя, мы возили овощи в садики и школы, приехал в садик 109, там знакомая сказала, Кирилл смотри какую иномарку заведующая купила. А как в садиках продукты домой тащат? Я от садиков всегда угощения получал. Я никогда продукты не покупал. Всегда были дома овощи, хлеб по несколько буханок, молочка. Сами они на кухне едят то, что в садики не положено заказывать. Готовят и жаренные картошки, курицы, салаты. Это явно не детский рацион. Думайте теперь.
Развернуть
..."я никогда продукты не покупал. Всегда были дома овощи, хлеб по несколько буханок, молочка" ... получается ты такая же гадкая крыса как и они обворовывая и обделяя детей,
1
7
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот товарищи , началось !! Бюджетникам же подняли зарплату на 4% , вот и плата за дет сад на столько же !! И это только начало !! Где тут путинисты и кремлеботы ?? Вот бегите голосовать за вову !! А здравый человек или ни пойдет на выборы , а если уж пойдет то за Грудинина однозначно !!! Чертовы капиталисты ни когда ни прекратят нас грабить , а будут только больше душить !!
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Голосуй за Грудинина, лошара! Это же коммунист-альтруист с состоянием больше миллиарада (!!!) долларов! Он пришел позаботицо о тебе, да!
8
7
Согласны с автором?
Ага13 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Пусть заведующие детских садов меньше воруют. Я когда работал в татплодоовощпроме в магазине 9 на адель кутуя, мы возили овощи в садики и школы, приехал в садик 109, там знакомая сказала, Кирилл смотри какую иномарку заведующая купила. А как в садиках продукты домой тащат? Я от садиков всегда угощения получал. Я никогда продукты не покупал. Всегда были дома овощи, хлеб по несколько буханок, молочка. Сами они на кухне едят то, что в садики не положено заказывать. Готовят и жаренные картошки, курицы, салаты. Это явно не детский рацион. Думайте теперь.
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А сейчас где приворовываешь, бедолага?
1
4
Согласны с автором?
Дмитрий13 января 2018, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
И ты полагаешь что оранжевая революция изменит к лучшему ? Майданы снизят цену в детских садах ? Вы батенька наивный идиот?
Развернуть
А ты что полагаешь , надо оставить все как есть и быть рабом бандитской власти ?? Не надо называть ораньжевая революция , что за бред вы несете ?? У нас есть достойный кандидат и это Грудинин ! Нужно пойти проголосовать за него ? Я пока верю в мирный переход власти путем выборов !! А вы тут страшилки какие то пишите , как и ваш вова все пугает , что будет как в украине !!
3
4
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
А ты что полагаешь , надо оставить все как есть и быть рабом бандитской власти ?? Не надо называть ораньжевая революция , что за бред вы несете ?? У нас есть достойный кандидат и это Грудинин ! Нужно пойти проголосовать за него ? Я пока верю в мирный переход власти путем выборов !! А вы тут страшилки какие то пишите , как и ваш вова все пугает , что будет как в украине !!
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а кто такой грудинин ?чем зарабатывает ? и как?
0
3
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 17:40
В ответ на комментарий пользователя
а кто такой грудинин ?чем зарабатывает ? и как?
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Ну если у него трактористы получают зарплату 78 тысч. рублей , то куй его знает , что он делает.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин13 января 2018, 18:18
В ответ на комментарий пользователя
А сейчас где приворовываешь, бедолага?
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он сейчас побирается в магнитах и пятерочках , чтоб не выкидывать просрочку, отдают тухлятину таким как он побирушкам-водителям )
1
1
Согласны с автором?
Лия13 января 2018, 20:33
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот товарищи , началось !! Бюджетникам же подняли зарплату на 4% , вот и плата за дет сад на столько же !! И это только начало !! Где тут путинисты и кремлеботы ?? Вот бегите голосовать за вову !! А здравый человек или ни пойдет на выборы , а если уж пойдет то за Грудинина однозначно !!! Чертовы капиталисты ни когда ни прекратят нас грабить , а будут только больше душить !!
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Это только в нашем регионе рт повышают.в москве например оплата осталась на томже уровне и перерассчет полный делается если ребенок не посещает детсад.у нас же нет никакого перерассчета(только за питание).так решило правительство на рег.уровне
0
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