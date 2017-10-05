В Татарстане на 100 мест в детсадах приходится 112 детей

Наибольший дефицит в детсадах Зеленодольского района и Казани

В Татарстане на 100 мест в детских садах приходится 112 детей, такие данные были озвучены на коллегии Счетной палаты РТ.

В период с 2015 по 2017 год число мест в садиках увеличилось на 14 тысяч 792 (8,2%), в Казани - на 6 тысяч 318 (12,4%). 92 процента очередников — это дети ясельного возраста, младше 3 лет, в Казани их 19 166 детей, в Набережных Челнах — 6336. Всего в этой очереди 33 498 детей. Наибольший дефицит в детсадах Зеленодольского района (127,1 детей на 100 мест) и Казани (122,1 детей).

На строительство и капитальный ремонт детских садов были потрачены 9,9 млрд рублей.

В результате проверки Счетная палата установила завышение стоимости выполненных работ на 1,8 млн. рублей. Выявлены недостатки: разводы, отслоение краски и штукатурки на фасадах, цоколе и внутри помещений, трещины на стенах. Установлены неработающие или работающие с отклонением от нормы системы вентиляции, обнаружено затопление подвалов построенных зданий грунтовыми водами в весенний период и во время дождей.

Результаты проверки переданы в минстрой РТ и прокуратуру РТ.