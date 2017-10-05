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В Татарстане клиенты банков задолжали свыше 46 млрд рублей‍

В Татарстане клиенты банков задолжали свыше 46 млрд рублей‍
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Фото: архив ProKazan.ru

Клиенты банков Татарстана должны 46,5 млрд рублей, именно на такую сумму находились исполнительные производства в управлении судебных приставов РТ в 2017 году. 

В результате применения принудительных мер - от ограничения выезда за границу, ареста имущества и банковских счетов и до привлечения к уголовной ответственности - удалось добиться погашения долгов примерно от каждого десятого должника.

При этом банки получили только на 2,6 млрд руб., то есть около 5 процентов совокупного долга.

Напомним, ранее в Казани судебные приставы за долг в 5 тыс рублей сняли колеса с внедорожника Suzuki, который принадлежит должнику. Приставы наведались к 55-летнему должнику, чтобы взыскать административный штраф, но мужчина им дверь не открыл.

N. Vildanov, 13.01.2018, 00:16
Тэги: Деньги
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Комментарии

Димас люблю пивас13 января 2018, 00:46
Понабрали кредитов, платить не могут, зато у всех якобы свое жилье, машина, дача! Весело! Надеюсь вас всех закроют!
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Горожанин13 января 2018, 00:54
[***]
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Горожанин13 января 2018, 01:06
...банки говорят, если все платили бы то процент был бы намного меньше...а так платим все за неплательщиков...процент высок, очень даже...
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9
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Дмитрий13 января 2018, 06:16
В ответ на комментарий пользователя
Понабрали кредитов, платить не могут, зато у всех якобы свое жилье, машина, дача! Весело! Надеюсь вас всех закроют!
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Как тебя земля носит , такого ублюдка !!?? Подождите ублюдки власть смениться все равно и тогда мы вас погоним поганой метлой отсюда !!
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3
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Дмитрий13 января 2018, 06:29
Всех банкиров в топку !! Кредиты ни отдавать , кидать их ублюдков надо !
2
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Горожанин13 января 2018, 07:31
В ответ на комментарий пользователя
Как тебя земля носит , такого ублюдка !!?? Подождите ублюдки власть смениться все равно и тогда мы вас погоним поганой метлой отсюда !!
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Я не богач, но он прав, и начни с себя, быдло герой куев.
0
5
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Правдоед13 января 2018, 08:54
Новая форма рабства - банковский кредит-работает похлеще фашизма, свободных осталось 2 процента, это те, кто понимает, что такое настоящая свобода.
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укеуке13 января 2018, 08:55
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/kachok
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Горожанстод13 января 2018, 08:56
Русские нищеброды
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