В Татарстане клиенты банков задолжали свыше 46 млрд рублей‍

Клиенты банков Татарстана должны 46,5 млрд рублей, именно на такую сумму находились исполнительные производства в управлении судебных приставов РТ в 2017 году.

В результате применения принудительных мер - от ограничения выезда за границу, ареста имущества и банковских счетов и до привлечения к уголовной ответственности - удалось добиться погашения долгов примерно от каждого десятого должника.

При этом банки получили только на 2,6 млрд руб., то есть около 5 процентов совокупного долга.

Напомним, ранее в Казани судебные приставы за долг в 5 тыс рублей сняли колеса с внедорожника Suzuki, который принадлежит должнику. Приставы наведались к 55-летнему должнику, чтобы взыскать административный штраф, но мужчина им дверь не открыл.