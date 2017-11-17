У жителя Казани приставы за долг в 5 тыс рублей сняли колеса с внедорожника

В Казани судебные приставы за долг в 5 тыс рублей сняли колеса с внедорожника Suzuki, который принадлежит должнику. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Сообщается, что приставы наведались к 55-летнему должнику, чтобы взыскать административный штраф, но мужчина им дверь не открыл.

- Тогда приставы приняли решение об аресте имущества неплательщика – во дворе дома по улице Декабристов стоял автомобиль Suzuki, принадлежащий должнику. Приставы стали снимать колеса внедорожника, чтобы передать их на реализацию, - сообщили в ведомстве.

Как отметили в УФССП по РТ, в это время казанец наблюдал за действиями приставов в окно, а затем вызвал полицию.

- Убедившись, что звонок в полицию желаемого результата не принес, мужчина бросился бежать. Через два дома он был задержан, - добавили в ведомстве.

В итоге на должника были составлены административные протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания») и 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов»). Суд назначил ему трое суток административного ареста. При этом отмечается, что, если мужчина не погасит задолженность, шины и диски его машины будут реализованы.