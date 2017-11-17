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У жителя Казани приставы за долг в 5 тыс рублей сняли колеса с внедорожника

У жителя Казани приставы за долг в 5 тыс рублей сняли колеса с внедорожника
16+
Фото: http://r16.fssprus.ru

В Казани судебные приставы за долг в 5 тыс рублей сняли колеса с внедорожника Suzuki, который принадлежит должнику. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Сообщается, что приставы наведались к 55-летнему должнику, чтобы взыскать административный штраф, но мужчина им дверь не открыл.

- Тогда приставы приняли решение об аресте имущества неплательщика – во дворе дома по улице Декабристов стоял автомобиль Suzuki, принадлежащий должнику. Приставы стали снимать колеса внедорожника, чтобы передать их на реализацию, - сообщили в ведомстве.

Как отметили в УФССП по РТ, в это время казанец наблюдал за действиями приставов в окно, а затем вызвал полицию.

- Убедившись, что звонок в полицию желаемого результата не принес, мужчина бросился бежать. Через два дома он был задержан, - добавили в ведомстве.

В итоге на должника были составлены административные протоколы по ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания») и 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов»). Суд назначил ему трое суток административного ареста. При этом отмечается, что, если мужчина не погасит задолженность, шины и диски его машины будут реализованы. 

Люция Кашапова, 18.11.2017, 11:47
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Юр18 ноября 2017, 11:53
Хорошо хоть штаны не сняли с должника, как колёса с машины.
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Горожанин18 ноября 2017, 11:58
Чмошник - отдай долг и не позорься!
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4
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Горожанин18 ноября 2017, 12:13
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://sresc.io/tMk и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Подробнее по ссылке выше.
8
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Горожанин18 ноября 2017, 12:14
В первую очередь, чтоб не оказаться в подобной ситуации не нужно нарушать...а если уж есть грешок, выйди как мужчина и реши вопрос...
3
4
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Горожанин18 ноября 2017, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
Чмошник - отдай долг и не позорься!
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Ты сам чмошник, откуда знаешь что на него повесили?
3
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Горожан18 ноября 2017, 12:19
Приставы беспределят, ильсов гнида
2
7
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Пешеход18 ноября 2017, 12:20
да пошли вы на ... кредитщики педальные!

чтоб вас день и ночь таскали на эвакуаторах и колёса снимали.
4
3
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Горожанин18 ноября 2017, 12:24
Почему к сыну метшина не пришли эти ублюдки?у него долг 50 000 штрафов было
1
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Ильмира18 ноября 2017, 12:29
Мне Илаев Эдуард должен по исполнит листу 280 т.р. И у него куча таких листов ..... и ничего, как рассекал так и продолжает на своем БМВ с номером 666 Вот так работает служба фссп
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0
10
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Горожанинсче18 ноября 2017, 12:44
5р . Придурок ебать ,не 5 мил. Уж
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1
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Димон18 ноября 2017, 12:52
"Через два дома он был задержан" Новая еденица измерения? Дом?
0
1
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Димон18 ноября 2017, 12:55
"Убедившись, что звонок в полицию желаемого результата не принес, мужчина бросился бежать." Вопрос. Зачем и куда он побежал?
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