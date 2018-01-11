В Татарстане средняя зарплата составила 31,5 тыс рублей

По итогам 11 месяцев 2017 года средняя зарплата в Татарстане составила 31,5 тыс рублей. Об этом сообщила глава министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Так, по ее словам, зарплата в республике выросла на 6% по сравнению с прошлым годом.

- Реальная заработная плата составила 103,4% к соответствующему периоду, - отметила Зарипова.

Отметим, что по показателю среднемесячной зарплаты Татарстан занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа, уступив Пермскому краю.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Татарстане в соответствии с «майскими указами» президента России Владимира Путина на 14% увеличат зарплату бюджетникам. С 1 января 2018 года работники бюджетной сферы получат дополнительную надбавку. К должностному окладу, выплатам стимулирующего характера (за исключением выплат за качество выполняемых работ и премиальных выплат), за работу в сельской местности и с вредными и (или) опасными условиями труда.