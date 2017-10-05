В Казани закрылись все магазины «Юлмарт»

Сотрудники этих магазинов были уволены

В Казани и в Татарстане закрылись все магазины "Юлмарт" и уволены их сотрудники, однако пока были сохранены сами арендованные площади. Об этом сообщает "Реальное время". В скором времени, однако, магазины обещают открыть.

- Такой информации у нас нет, когда будет открытие. У нас просто инвентаризация. Мы переходим на другое юрлицо, нужно ждать. Как только на сайте появится Казань, можно будет оформлять заказы. На данный момент этого сделать, к сожалению, пока нельзя, — сообщили в call-центре "Юлмарта".

Информация о возможном открытии магазинoв появится после 15—20 января. Вывески магазинов останутся прежними — "Юлмарт", но операционной деятельностью будет заниматься уже другая фирма - "Юлплейс".

- У нас все остается то же самое, только директора поменяли и юрлицо, - отметили в call-центре.

На сегодняшний день ретейлером владеют три бизнесмена: Дмитрий Костыгин (32,5%), его партнер Август Мейер (32,5%) и Михаил Васинкевич (35%). Первые два собственника в серьезном конфликте с третьим из-за взятого несколько лет назад кредита на миллиард рублей. Сейчас компанию одолевают кредиторы, а недавно ее собственники заявили о невозможности исполнять обязательства перед контрагентами в полном объеме. В прошлом году "Юлмарт" лихорадило из-за судебных исков и слухов о банкротстве.