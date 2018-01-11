Следственный комитет: задержанный за убийство лыжницы в Нижнекамске пытался сжечь ее

В Следственном комитете официально прокомментировали задержание 37-летнего Даниила Котенева, который убил 28-летнюю девушку во время лыжной прогулки, выяснилось, что он после убийства пытался сжечь ее тело.

- В день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу. Выйдя на лыжню, злоумышленник встретил потерпевшую, вступил с ней в перепалку и, угрожая газовым пистолетом, заставил пройти в стоявшую неподалеку будку. Здесь он избил женщину, нанеся ей несколько ударов горлышком разбитой бутылки по лицу и шее, - сообщили следователи.

Когда лыжница скончалась, он оттащил тело в лес и закидал снегом, спрятав также лыжи.

Вернувшись домой он вызвал врачей, так как порезался во время убийства. Его отвезли в больницу, после оказания медицинской помощи он вернулся на место убийства с бутылкой бензина, сняв часть одежды с девушки, и облив будку бензином, он попытался поджечь ее. После этого он вновь скрылся.

Накануне, 11 января, он был задержан.

В скором времени состоится суд, где решат, будет ли он арестован.

Ранее СМИ сообщали, что в октябре 2017 года этот же мужчина пытался изнасиловать другую девушку, в тот день мужчина напал в подъезде дома на 20-летнюю соседку, схватив девушку за волосы, а после затащив в квартиру, где попытался изнасиловать. Но девушка смогла выбежать из квартиры и вызвать полицию. Пока Следственный комитет собирал материалы для решения о возбуждении уголовного дела, мужчина все это время оставался на свободе.