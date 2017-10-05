Полиция задержала предполагаемого убийцу нижнекамской лыжницы

Подозреваемому в убийстве 37 лет, он неоднократно судим за изнасилование

Сотрудники уголовного розыска МВД по РТ задержали предполагаемого убийцу 28-летней Гульшат Котенковой, которая скончалась 9 января от 11 ударов в голову и шею осколком от бутылки.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источники, задержанному 37 лет, он был неоднократно судим. Мужчина освободился из мест лишения свободы летом прошлого года, последний срок отбывал за изнасилование с 2009 года.

- Как стало известно, мужчина хотел изнасиловать Гульшат, однако она оказала сопротивление. Он ударил ее по голове, женщина продолжала сопротивляться, и тогда он убил ее, - говорится в сообщении.

Напомним, девушка вместе с мужем и ребенком приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, около 14 часов она решила покататься одна и пропала. Уже ночью ее тело нашли полицейские и волонтеры.