В Татарстане спасли собаку, которая провалилась в глубокую яму

В Муслюмовском районе Татарстана сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в двухметровую яму для биоотходов забойного скота. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об этом поступило сегодня.

- Яма находится в поле около села Салауз-Мухан. На место прибыли спасатели, которые помогли собаке выбраться на волю, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Тукаевском районе Татарстана спасатели помогли собаке, которая запуталась в проволоке. Животное нашли на улице Центральной напротив дома №8 в селе Бетьки.