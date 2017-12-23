В Татарстане спасли собаку, которая запуталась в колючей проволоке

В Тукаевском районе Татарстана спасатели помогли собаке, которая запуталась в проволоке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщили в ведомстве, животное нашли на улице Центральной напротив дома №8 в селе Бетьки.

- Поступило сообщение, что в колючей проволоке запуталась собака. На место прибыли спасатели. Однако животное вело себя агрессивно и никого к себе не подпускало, - рассказали в МЧС.

Тем не менее сотрудникам МЧС удалось спасти собаку.