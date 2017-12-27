Наверх
Собчак в Казани удивилась нарушениям законов, посетила исполком и припомнила Путину Чечню
21:48, 28.12.201721
На ЧМ-2018 болельщики смогут прилететь на матчи России за 5 рублей
20:23, 28.12.20175
"Гаишники для нас — никто! Есть ФСБ". В Казани водителя скрутили из-за спора о парковке
19:55, 28.12.201747
В Казани прокуратура потребовала убрать шлагбаумы в шести дворах
18:09, 28.12.201732
Блог читателей ProKazan.ru: Что лучше - купить готовую шубу или сшить ее на заказ
В Казань прилетели девять гамадрилов из Германии‍
17:57, 28.12.201720
Минфин запретит покупку алкоголя онлайн за наличные‍
17:39, 28.12.20174
Активиста из Казани задержали на Красной площади с иконой для Путина
17:10, 28.12.201720
Как добыть криптовалюту и заработать на биткойне в Казани
В Казани возбудили дело на умственно отсталого, написавшего о сексе 11-летней девочке
16:41, 28.12.201718
В Татарстане на стройке бетонная плита насмерть раздавила двоих рабочих
16:32, 28.12.201713
Собчак неожиданно отправилась в исполком Казани, чтобы согласовать пикет
16:22, 28.12.201729
Можно ли казанцам покупать автомобиль у "серого" дилера
В центре Казани двое в медицинских масках похитили платежный терминал за 170 тысяч рублей
15:59, 28.12.201713
Завтра в Казани ожидается +1 градус
15:52, 28.12.20174
«Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов ESET
15:43, 28.12.20174
Как защититься от ненастоящего Деда Мороза
Власти Казани планируют потратить более 5 млрд рублей на развитие культуры
15:37, 28.12.201720
Опции на тарифах «Включайся!» – бесплатно и бессрочно
15:28, 28.12.20175
В Казани два подростка, угрожая игрушечным пистолетом, попытались ограбить мальчика
15:27, 28.12.201715
Сбербанк украсил центр Казани к Новому году
15:03, 28.12.201714
Спикер Госсовета РТ: «Политически спланированного нажима на республику я не вижу»
14:53, 28.12.201728
У жителей Казани из-за завышенных счетов за оплату ЖКХ похитили свыше 50 млн рублей
14:29, 28.12.201754
Собчак в Казани: нужно больше свободы для Татарстана
13:59, 28.12.201773
В казанском парке «Черное озеро» закрыли каток
13:57, 28.12.201718
Челнинский активист: «Позвонила Собчак и позвала на открытие штаба». Навальный в шоке
13:05, 28.12.201717
СМИ: Центробанк не будет сдерживать инфляцию в 2018 году
12:57, 28.12.201717
В Казани нашли повешенным на турнике школьника
12:18, 28.12.201724
Казанские музыканты запустили всероссийский челлендж к ЧМ по футболу
12:00, 28.12.201712
Соцсети: в Казани ехавший задним ходом вагон разнес стоявший на остановке трамвай
11:59, 28.12.201720
«Падают у банков и аптек». За неделю две сотни казанцев получили травмы из-за гололеда
11:47, 28.12.201726
В Казани придумали отель, который не нужно строить
11:41, 28.12.201720
Сложно ли будет казанцам дозвониться в новогоднюю ночь?
11:23, 28.12.20174
На Ямашева водитель «БМВ» сбил сразу двух женщин
11:13, 28.12.201715
Девушка, ограбленная в съемной квартире на Чистопольской, обвинила парня в надругательстве
11:12, 28.12.201714
В Челнах бизнесмен пожаловался на подаренный Bentley: за замену масла просят 200 тыс руб
10:29, 28.12.201738
Минниханов с рабочей поездкой посетит Объединенные Арабские Эмираты
09:57, 28.12.201747
Ксения Собчак откроет в Казани свой предвыборный штаб
09:36, 28.12.201736
Эксперимент ProKazan.ru: можно ли пить кофе на казанских заправках
09:21, 28.12.201713
«Ак Барс» подписал контракт с чемпионом мира Александром Бурмистровым
09:10, 28.12.20173
В Казани будут судить нелегальных банкиров, которые обналичили более 16 млн рублей
08:46, 28.12.201716
Казань получила от Минобороны РФ 12 га земли для решения проблем обманутых дольщиков
08:19, 28.12.201717
Сегодня в Казани ожидается мокрый снег
06:19, 28.12.20174
Глава Минздрава РТ нашел связь между первой неудачей в постели и болезнью сердца
19:58, 27.12.201735
"Ак Барс" на выезде разгромил "Барыс"
19:29, 27.12.20175
СМИ: в Совете Федерации предложили понизить градус водки
19:19, 27.12.201737
В казанском поселке экскаватор начал снос кирпичного самостроя
17:59, 27.12.201728
Экс-глава судебных приставов Татарстана перешел на работу на Алтай
17:45, 27.12.201720
В пик новогодних празднований «Ростелеком» снимает все ограничения в пакетах минут
16:58, 27.12.20174
Путин о лидерах по инвестициям: Татарстан, Чувашия и еще несколько регионов
16:45, 27.12.201735
Завтра в Казани ожидается до +2 градусов
16:32, 27.12.20172
Рынок такси Татарстана покинули сразу 7 компаний
16:24, 27.12.201734
В Татарстане чиновник скрылся, чтобы не получить антиприз за плохие дороги
16:00, 27.12.201710
В Нижнекамске появилась "елка" высотой в 65 этажей
15:41, 27.12.20173
В Казани наказали фирму, глава который из-за проблем не отдал приставу электрокамин
15:25, 27.12.20179
Каждый 700-й ребенок рождается с отклонением: ProKazan разбирается, как их выявить заранее
14:30, 27.12.2017
Роспотребнадзор РТ оштрафовал «Булгарпиво» за плесень в пиве
14:27, 27.12.201724
Стали известны места для запуска пиротехники в новогодние праздники в Казани
13:55, 27.12.201710
К ЧМ-2018 в Россию завезут партию элитного шампанского в обход пошлин
13:50, 27.12.20176
В Татарстане скончался экс-прокурор Набережных Челнов
13:19, 27.12.20172
Военный следователь, протащивший на авто инспектора ДПС в центре Казани, отделался штрафом
13:00, 27.12.201763
Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, вышел на свободу
12:54, 27.12.201732
В Казани сдали один долгострой в ЖК "Молодежный", который строится с 2011 года
12:21, 27.12.201711
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Собчак в Казани удивилась нарушениям законов, посетила исполком и припомнила Путину Чечню

Собчак в Казани удивилась нарушениям законов, посетила исполком и припомнила Путину Чечню
16+
Фото: Ольга Плешкова
Портал ProKazan.ru рассказывает о том, как прошел день Ксении Собчак в столице Татарстана

Сегодня, 28 декабря, в Казань приехала Ксения Собчак. Кандидату в президенты в честь прибытия вручили чак-чак, после чего Собчак сказала: «Ешь чак-чак, голосуй за Собчак».

О татарском языке

На встрече с волонтерами Собчак выразила свое отношение к ситуации с татарским языком. Как она отметила, федеральный центр не имеет права диктовать Татарстану, как нужно преподавать национальные языки.

- Несколько лет назад я задала Владимиру Путину вопрос, почему в Чечне не соблюдаются федеральные законы. Вы помните, что он ответил? Он сказал, что в нашей многонациональной стране есть свои традиции и обычаи, которые мы должны соблюдать. Так почему это же самое правило не касается Татарстана?

Один из пришедших возмущался тем, что Татарстан отдает федеральному центру слишком много денег. При этом он припомнил слова Владимира Жириновского о том, что Казань «распухла» от денег.

«Собчак так удивилась, когда я показала в документах, что нарушается закон. Как будто она с луны свалилась»

После Ксения Собчак провела личный прием граждан. Активист Лиана Тимерханова рассказала кандидату в президенты о ситуации с абонентской платой в детских садах. Напомним, что родители дошколят борются против того, чтобы оплачивать пропущенные ребенком дни.

- В Татарстане за детский сад у нас платят 2854 рубля, плюс отдельно питание, рассказала Лиана Тимерханова. - Из этой суммы идет зарплата на сотрудников детского сада. И это нарушение закона «Об образовании» в котором сказано, что государство выделяет деньги на зарплату. То есть получается, наши родители оплачивают зарплату воспитателям, плюс государство выделяет им деньги, а зарплаты одинаковые у всех.

Второй вопрос - даже если ребенок не ходил в садик, все равно счет будет 2854. По всей России дети если болеют, они не платят, а в Татарстане плата за детсады фиксирована. У нашего Кабмина есть постановление, которое противоречит федеральному законодательству. Юристы подтверждают, что это нарушение, но ответ прокуратуры РТ таков: «Согласно постановлению Кабинета Министров, затраты включаются в фонд оплаты труда персонала». То есть прокуратура подтверждает, что закон нарушен, и это просто цирк.

Девушка говорит, что уже не ждет, что ее просьба изменит ситуацию, однако добавила, что написала обращение в Генеральную прокуратуру.

- Если Татарстан считает, что он может не подчиняться федеральному закону, тогда официально признайте его регионом-сепаратистом. Мы подавали массовые жалобы Юрию Чайке, больше 500 подписей, и это только те, кого я знаю.

В ответ Ксения Собчак попросила у активистки телефон, пообещав, что ее юристы возьмут тему в разработку. Позже Лиана Тимерханова рассказала о своих впечатлениях беседы с кандидатом в президенты.

- Собчак так удивилась, когда я показала в документах, что в РТ нарушен закон «Об образовании». Хотя это абсолютно во всех сферах. Как будто она свалилась с луны и не живет в России. Может быть и Минниханов также летает в облаках, пока мы, родители,  вместо государства платим зарплату сотрудникам детсадов, - сказала Лиана Тимерханова.

«Путин - не красавчик»

После беседы Собчак отправилась в казанскую школу СОлНЦЕ, директор которой открыто выступал за сохранение татарского языка в школах. Кандидат в президенты встретилась с директором Павлом Шмаковым и отметила, что в его кабинете висят портреты школьников, а не чиновников. После она уделила время детям, которые смогли задать ей вопросы про татарский язык, карьеру и Путина.

- Почему вы решили идти сразу в президенты, а не на менее низкие должности? Как вы относитесь к Дудю и Полонскому? И Путин - красавчик? - задал ей вопросы один из учеников.

- Начну с третьего: я считаю, что нет, Путин - не красавчик. К Дудю я отношусь очень позитивно, это круто, что есть такие журналисты. Это доказывает, что чтобы прославиться вам больше не нужен телевизор, вам не нужно, чтобы вас утвердили на каком-нибудь кастинге. Как я в своей молодости ходила по разным кастингам, с кем-то соперничала за место, записывала видео, которые уходили в пустоту. Все, это время ушло, вам это не надо, вы можете делать какие-то вещи с телефона, и это супер-круто.

Лично отвезла заявление с просьбой о проведении митинга

Еще одной локацией, куда сегодня отправилась Собчак, стал исполком. Волонтеры пожаловались, что не могут согласовать с властями ни один митинг, в том числе и Алексея Навального. Ксения решила лично отвезти заявление об организации пикета.

- Почему нам могут отказать в проведении митинга? - спрашивала Собчак представителя исполкома, принимавшего заявление.

- Мы имеем права отказать, если не указано количество людей, указан неправильный адрес.

- То есть Алексей Навальный 11 раз неправильно указывал адрес? - оперировала Собчак.

В результате заявление о было принято, однако о решении исполкома будет известно позже.

Ольга Плешкова, 28.12.2017, 21:48
Тэги: Политика, Выборы
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин28 декабря 2017, 21:55
Хватит уже заваливать [***]
5
7
Согласны с автором?
Алексей28 декабря 2017, 22:03
Клоунесса ..
Лучший комментарий
10
30
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 22:17
Ешь чак-чак голосуй татарлар за Собчак!!! Мин тавышымна Ксенияга бирям!
12
10
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 22:31
Забыла с чьей руки ела и ест?
6
20
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 22:55
Иди к себе домой , лошадка !!!
6
18
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 23:01
Собчак жуй чак чак и веди дом 2 , на татарском языке . Не удивлюсь, если Бузова еще будет в политику свой нос совать
6
20
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 23:03
Мало извилИн
4
13
Согласны с автором?
герцог28 декабря 2017, 23:04
И взгляд её смотрел туда-она казалось понимая
Что всё идущее игра -исход её совсем не зная,
Она надеялась в душе, а может всёж народ однажды
Проголосует спьяну дважды
Свободных нравов дух набрав
С большой бутылкой средь дубрав
Быть может он своим чутьём черкать с отчаяния станет
И дух её среди толпы как в старину совсем воспрянет
И как её все вознесут и предпочтенье отдавая
Всех конкурентов разнесут словами бранными играя
0
2
Согласны с автором?
Иван Арнольдович28 декабря 2017, 23:23
Баба вдубавельна , я за неё буду голосовать
11
3
Согласны с автором?
Горожанин28 декабря 2017, 23:33
В ответ на комментарий пользователя Иван Арнольдович
Баба вдубавельна , я за неё буду голосовать
Развернуть
Арнольдыч, ты не прав
0
2
Согласны с автором?
Горожанин29 декабря 2017, 00:10
Молодец! Отжигает не по-детски!
https://
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 декабря 2017, 00:11
Three Dog Night - The Show Must go on
1
0
Согласны с автором?
Горожанин29 декабря 2017, 00:44
кремль ей и приказал стать кандидатом в президенты типа в России есть оппозиция. Навальный оттуда же.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин29 декабря 2017, 01:51
Неужели кина не будет,затор,..баламута в Удмуртии не посадят..!мухаметзянов икрам.
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас29 декабря 2017, 01:51
Голосуем за Собчяк:-D Собчяк мой президент!:-P
7
1
Согласны с автором?
Aleksandra Slobozhan29 декабря 2017, 02:33
Заработок от 20000 рублей в день!!!

Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
Подробности на -> http://sngrek.pw
0
0
Согласны с автором?
Правдоруб29 декабря 2017, 02:55
Зачем она создает штабы, если выдвигалась как галочка "Против всех"?

Все хавают, всем поxyй...
0
3
Согласны с автором?
Шурале29 декабря 2017, 03:38
Причина простая ,Россия - это корыто,как " они" думают и лезут своими рылами к нему,обещая РАЙ -простые решения,а их нет и никогда не будет
0
3
Согласны с автором?
белэк бабай29 декабря 2017, 05:44
В ответ на комментарий пользователя
Ешь чак-чак голосуй татарлар за Собчак!!! Мин тавышымна Ксенияга бирям!
Развернуть
тавышымны беркемгэ дэ бирмим
0
0
Согласны с автором?
белэк бабай29 декабря 2017, 05:46
В ответ на комментарий пользователя
Голосуем за Собчяк:-D Собчяк мой президент!:-P
Развернуть
пей пиво будешь иметь криво
0
0
Согласны с автором?
Горожанин29 декабря 2017, 05:50
И ГО ГО!! !
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

«Рубин» переходит в частную собственность: это правильно?

До окончания голосования осталось:
Да, государственные деньги не должны уходить на содержание спортсменовНет, футбольный клуб - это национальное достояниеМне все равно
Голосов: 50
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru