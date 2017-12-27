Собчак в Казани удивилась нарушениям законов, посетила исполком и припомнила Путину Чечню

Портал ProKazan.ru рассказывает о том, как прошел день Ксении Собчак в столице Татарстана

Сегодня, 28 декабря, в Казань приехала Ксения Собчак. Кандидату в президенты в честь прибытия вручили чак-чак, после чего Собчак сказала: «Ешь чак-чак, голосуй за Собчак».

О татарском языке

На встрече с волонтерами Собчак выразила свое отношение к ситуации с татарским языком. Как она отметила, федеральный центр не имеет права диктовать Татарстану, как нужно преподавать национальные языки.

- Несколько лет назад я задала Владимиру Путину вопрос, почему в Чечне не соблюдаются федеральные законы. Вы помните, что он ответил? Он сказал, что в нашей многонациональной стране есть свои традиции и обычаи, которые мы должны соблюдать. Так почему это же самое правило не касается Татарстана?

Один из пришедших возмущался тем, что Татарстан отдает федеральному центру слишком много денег. При этом он припомнил слова Владимира Жириновского о том, что Казань «распухла» от денег.

«Собчак так удивилась, когда я показала в документах, что нарушается закон. Как будто она с луны свалилась»

После Ксения Собчак провела личный прием граждан. Активист Лиана Тимерханова рассказала кандидату в президенты о ситуации с абонентской платой в детских садах. Напомним, что родители дошколят борются против того, чтобы оплачивать пропущенные ребенком дни.

- В Татарстане за детский сад у нас платят 2854 рубля, плюс отдельно питание, рассказала Лиана Тимерханова. - Из этой суммы идет зарплата на сотрудников детского сада. И это нарушение закона «Об образовании» в котором сказано, что государство выделяет деньги на зарплату. То есть получается, наши родители оплачивают зарплату воспитателям, плюс государство выделяет им деньги, а зарплаты одинаковые у всех.



Второй вопрос - даже если ребенок не ходил в садик, все равно счет будет 2854. По всей России дети если болеют, они не платят, а в Татарстане плата за детсады фиксирована. У нашего Кабмина есть постановление, которое противоречит федеральному законодательству. Юристы подтверждают, что это нарушение, но ответ прокуратуры РТ таков: «Согласно постановлению Кабинета Министров, затраты включаются в фонд оплаты труда персонала». То есть прокуратура подтверждает, что закон нарушен, и это просто цирк.

Девушка говорит, что уже не ждет, что ее просьба изменит ситуацию, однако добавила, что написала обращение в Генеральную прокуратуру.

- Если Татарстан считает, что он может не подчиняться федеральному закону, тогда официально признайте его регионом-сепаратистом. Мы подавали массовые жалобы Юрию Чайке, больше 500 подписей, и это только те, кого я знаю.

В ответ Ксения Собчак попросила у активистки телефон, пообещав, что ее юристы возьмут тему в разработку. Позже Лиана Тимерханова рассказала о своих впечатлениях беседы с кандидатом в президенты.

- Собчак так удивилась, когда я показала в документах, что в РТ нарушен закон «Об образовании». Хотя это абсолютно во всех сферах. Как будто она свалилась с луны и не живет в России. Может быть и Минниханов также летает в облаках, пока мы, родители, вместо государства платим зарплату сотрудникам детсадов, - сказала Лиана Тимерханова.

«Путин - не красавчик»

После беседы Собчак отправилась в казанскую школу СОлНЦЕ, директор которой открыто выступал за сохранение татарского языка в школах. Кандидат в президенты встретилась с директором Павлом Шмаковым и отметила, что в его кабинете висят портреты школьников, а не чиновников. После она уделила время детям, которые смогли задать ей вопросы про татарский язык, карьеру и Путина.

- Почему вы решили идти сразу в президенты, а не на менее низкие должности? Как вы относитесь к Дудю и Полонскому? И Путин - красавчик? - задал ей вопросы один из учеников.

- Начну с третьего: я считаю, что нет, Путин - не красавчик. К Дудю я отношусь очень позитивно, это круто, что есть такие журналисты. Это доказывает, что чтобы прославиться вам больше не нужен телевизор, вам не нужно, чтобы вас утвердили на каком-нибудь кастинге. Как я в своей молодости ходила по разным кастингам, с кем-то соперничала за место, записывала видео, которые уходили в пустоту. Все, это время ушло, вам это не надо, вы можете делать какие-то вещи с телефона, и это супер-круто.

Лично отвезла заявление с просьбой о проведении митинга

Еще одной локацией, куда сегодня отправилась Собчак, стал исполком. Волонтеры пожаловались, что не могут согласовать с властями ни один митинг, в том числе и Алексея Навального. Ксения решила лично отвезти заявление об организации пикета.

- Почему нам могут отказать в проведении митинга? - спрашивала Собчак представителя исполкома, принимавшего заявление.

- Мы имеем права отказать, если не указано количество людей, указан неправильный адрес.

- То есть Алексей Навальный 11 раз неправильно указывал адрес? - оперировала Собчак.

В результате заявление о было принято, однако о решении исполкома будет известно позже.