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В Казани жителей Мергасовского дома начали выселять в «Салават Купере» через суд

В Казани жителей Мергасовского дома начали выселять в "Салават Купере" через суд
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Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани в Вахитовском районном суде начался суд, в ходе которого представители исполкома попытаюся выселить трех жителей Мергасовского дома в центре города в ЖК "Салават Купере", находящийся на окраине. 

Жителям дома предложили в аналогичные по метражу квартиры в "Салават Купере", но они не готовы переселяться из центра города на его окраины. 

Суд, ознакомившись с материалами дела, отложил все слушания, назначенные на сегодня, на 26 января.

Напомним, ранее сообщалось, что за 5 лет мэрии удалось переселить лишь 23 семьи, которые согласились на такие условия. Из них львиная доля — это семьи, которые занимали жилплощадь по договорам соцнайма. Причем переселять начали еще до 2013 года (14 семей), то есть до того момента, когда дом включили в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.

N. Vildanov, 09.01.2018, 15:49
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин09 января 2018, 16:04
Были в Нижнем Новгороде-жителей аварийных домов в центре переселяют в новостройки, находящиеся в сотне метрах от их жилья. В Татарстане же-жителей центра на окраину границы города, а в центре построят элитное жилье и удащливым своим же подарят
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8
103
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Горожанин09 января 2018, 16:05
[***]
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ooo09 января 2018, 16:07
Беззаконие!>-(
5
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Горожанин09 января 2018, 16:09
Ну это не по человечески с одной стороны. Так быть не должно. Все же понимают, что потом будет на этом месте этого дома кто там будет. Пусть чиновники сами катятся, в Приморский гектар. Что ща ссылка, за три п...ды? Это как так? Писать Путину, пока он президент. :-P
5
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Горожанин09 января 2018, 16:17
возможно на их месте я бы тоже так воевал, но со стороны это выглядит неочень правильно. живу сейчас в хрущевке и понимаю что через какое-то время придется сменить жилье, так как на века у нас ещё не научились строить
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горожанка09 января 2018, 16:21
В ответ на комментарий пользователя
Некоторые свое жизнью рискуют, чтобы квартиру получше получить)) В всеми любимой Европе на них даже внимания бы не обращали.
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Во "всеми любимой Европе" соблюдают ЗАКОН. Там частная собственность неприкосновенна! А у нас "крепостное право", "холопы" и "бояре".
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Юр09 января 2018, 16:21
В Салават Купере заехать или выехать пробки дикие!
1
32
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Горожанин09 января 2018, 16:26
Салават Купеере и Радужный это Казань только на бумаге, а на деле ближе к Зеленодольску.
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Горожанин09 января 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
Я живу в окраине в радужном, незнаю чем отличается жизнь от центра.
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Ничем, кроме того что туда хрен доберешься, а машина есть не у всех. Транспортная проблема должна была решаться в первую очередь, когда строили Купере.
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30
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Горожанин09 января 2018, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Салават Купеере и Радужный это Казань только на бумаге, а на деле ближе к Зеленодольску.
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Салават Купере и Радужный это Зеленодольский р-он и по всем вопросам отправляют в Зеленодольск, в том числе, если дело касается мед.обслуживания.
3
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Горожанин09 января 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
Если живете в аварийном доме и с потолка то потолки обрушиваются или хуже того если крыша протекает...думаю тут не до выбора куда переселят
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по моему лучше новая квартира на окраине, чем халупа в центре. Ок, не будут переселять. Дальше что? Будут сидеть в аварийном доме и ждать пока на голову потолок упадет? Так потом опять завоют, что видите ли их не стали переселять.
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олег09 января 2018, 17:00
золотая земля всеееееем нужна, поэтому всех за 30 й км.
0
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Горожанин09 января 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Ничем, кроме того что туда хрен доберешься, а машина есть не у всех. Транспортная проблема должна была решаться в первую очередь, когда строили Купере.
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да уж не самый важный фактор, когда тебе в принципе не из чего выбирать. Либо живите дальше, пока дом не развалится сам, либо берите новые квартиры в Салавате. А не нравится, чего выжидали тогда? Нормальный человек давно бы переехал сам оттуда и позаботился о себе. Но у нас же специально будут жить до последнего, ждать, чтобы на халяву дали квартиру
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6
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Горожанин09 января 2018, 17:11
а что поближе к центру нет чтоли новостроек? почему на самой окраине квартиру выделяют? потому что там самые дешевые квадратные метры?
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Ол09 января 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Я живу в окраине в радужном, незнаю чем отличается жизнь от центра.
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Когда всю сознательно жизнь жил в жопе то переезд в жопу ни чем не отличается
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Горожанин09 января 2018, 17:18
Радужный к Зеленодольскому, а Салават Купере к Казани относятся
0
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Горожанин09 января 2018, 17:30
Нужно переселять не в аналогичные по метражу квартиры, а в квартиры, аналогичные по цене жилью в центре города. На улучшение жилищных условий люди согласятся, на ухудшение - нет, почему чиновники этого не понимают?
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19
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Горожанин09 января 2018, 17:42
В ответ на комментарий пользователя
Салават Купеере и Радужный это Казань только на бумаге, а на деле ближе к Зеленодольску.
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Новая Казань :-D
0
5
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Лилия09 января 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
Во "всеми любимой Европе" соблюдают ЗАКОН. Там частная собственность неприкосновенна! А у нас "крепостное право", "холопы" и "бояре".
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Только люди в этом доме живут по социальному найму, частная собственность здесь ни при чем
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Горожанин09 января 2018, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
Я живу в окраине в радужном, незнаю чем отличается жизнь от центра.
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Ты, мышь что ле,полевая ?
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Горожанин09 января 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
В Салават Купере заехать или выехать пробки дикие!
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Вокруг места докуя,поля, равнины,буераки , но автомобиль около дома не поставить. :-D:-D
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горожанка09 января 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Только люди в этом доме живут по социальному найму, частная собственность здесь ни при чем
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Там не у всех соц.найм. Есть и собственники. Они как раз и судятся. Читайте внимательнее.
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пётр аксёнов09 января 2018, 19:21
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Димас люблю пивас09 января 2018, 20:34
Давай досвиданиЯ:-D
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