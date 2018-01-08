В Казани жителей Мергасовского дома начали выселять в «Салават Купере» через суд

Сегодня в Казани в Вахитовском районном суде начался суд, в ходе которого представители исполкома попытаюся выселить трех жителей Мергасовского дома в центре города в ЖК "Салават Купере", находящийся на окраине.

Жителям дома предложили в аналогичные по метражу квартиры в "Салават Купере", но они не готовы переселяться из центра города на его окраины.

Суд, ознакомившись с материалами дела, отложил все слушания, назначенные на сегодня, на 26 января.

Напомним, ранее сообщалось, что за 5 лет мэрии удалось переселить лишь 23 семьи, которые согласились на такие условия. Из них львиная доля — это семьи, которые занимали жилплощадь по договорам соцнайма. Причем переселять начали еще до 2013 года (14 семей), то есть до того момента, когда дом включили в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.