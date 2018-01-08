В Октябрьском городке Казани сносят здания военторга и детского сада

Однако местные жители микрорайона считают снос зданий несанкционированным

В Октябрьском городке Казани начали сносить здания военторга и детского сада. Как передает «Бизнес Онлайн», здания сносят бульдозерами уже с 4 января.

Однако местные жители микрорайона считают снос зданий несанкционированным, несмотря на то, что у компании есть все необходимые документы на снос.

- Объект будет воссоздан на новом месте. Подрядчик по договору должен сохранять разобранные стройматериалы, и здание будет вновь собрано из исторического кирпича — недостающие материалы будут взяты с других домов Октябрьского городка, - сообщили в компании UD Group.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в микрорайоне Октябрьский городок планируют построить два детских сада, школу и две поликлиники. Информация об этом была опубликована в сборнике документов и правовых актов Казани.

Судя по проекту, каждый детский сад будет рассчитан на 340 мест. Также планируется возвести школу на 1,5 тысячи учеников, при которой будет также действовать школа дополнительного образования. Дополнительно микрорайон оснастят еще двумя поликлиниками, которые смогут принимать 152 пациента ежедневно и раздаточный пункт молочной кухни.

Справка



Микрорайон Октябрьский городок располагается между улицами Николая Ершова, Патриса Лулумбы, Искра и Космонавтов. Площадь микрорайона около 60 гектаров. Здесь живут более 13,4 тысяч казанцев.