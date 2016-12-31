В Октябрьском городке Казани построят детские сады, поликлиники и школу

В микрорайоне “Октябрьский городок” планируют построить два детский сада, школу и две поликлиники. Информация об этом опубликована в Сборнике документов и правовых актов Казани.

Судя по проекту, каждый детский сад будет рассчитан на 340 мест. Также планируется возвести школу на 1,5 тысячи учеников, при которой будет также действовать школа дополнительного образования. Дополнительно микрорайон оснастят еще двумя поликлиниками, которые смогут принимать 152 пациента ежедневно и раздаточный пункт молочной кухни.

Справка

Микрорайон “Октябрьский городок” располагается между улицами Николая Ершова, Патриса Лулумбы, Искра и Космонавтов. Площадь микрорайона около 60 гектаров. Здесь живут более 13,4 тысяч казанцев.