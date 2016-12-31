Наверх
У Горкинско-Ометьевского леса появится парковка
15:31, сегодня12
Предполагаемый виновник ДТП в Казани вызвал сотрудников ГИБДД, а затем скрылся
18:34, сегодня1
В Октябрьском городке Казани построят детские сады, поликлиники и школу
18:01, сегодня
В новогоднюю ночь в Казани родились 15 детей
17:00, сегодня1
Совет ProKazan.ru: что лучше исключить из новогоднего рациона, если у вас аллергия
Казанский «Рубин» планирует приобрести полузащитника «Локомотива»
16:44, сегодня
В Казани убили парня, заступившегося за своего отца
14:34, сегодня28
МВД по РТ подвело итоги работы в новогоднюю ночь
14:03, сегодня6
Тест ProKazan.ru: как хорошо вы знаете кинематограф?
Команда из РТ «Камаз-Мастер» стартовала на ралли-марафоне «Дакар»
13:15, сегодня6
Полисы ОСАГО теперь можно оформить в электронном виде
10:59, сегодня15
«Верить иногда бывает мало». Пожарные РТ поздравили всех с Новым годом
10:35, сегодня3
ProKazan.ru подготовил 10 женских луков для новогодних праздников
В ночь с 3 на 4 января в небе над Татарстаном пройдет метеоритный дождь
09:57, сегодня10
С 1 января 2017 года начнется повышение пенсионного возраста чиновников
17:28, 01.01.201727
​Минниханов выразил соболезнования Эрдогану после теракта в клубе в Стамбуле
16:28, 01.01.20178
Подборка: что подарить ей на новый год
Путин распорядился выделить субсидии на конкурс Worldskills в Казани‍
14:26, 01.01.201719
В России вступили в силу ограничения на продажу пива в пластиковой таре
14:01, 01.01.201732
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в правила перевозки детей в машинах
12:50, 01.01.201722
5 причин сделать коррекцию зрения зимой, которые поймет каждый человек в очках
В Казани новую станцию метро назовут в честь 100-летия Татарской АССР
12:05, 01.01.201742
Официально: в ДТП под Казанью погибли пять человек, в том числе младенец
11:39, 01.01.201750
Страховые выплаты вкладчикам "Интехбанка" будут выдавать три банка
11:03, 01.01.201710
Туристическая компания Юниверсал Холидейз: А вы умеете отдыхать правильно?
В ГИБДД сообщили, как произошло смертельное ДТП под Казанью, где погибла целая семья
10:13, 01.01.201729
В Татарстане из-за ледяного дождя запретили движение междугородних автобусов
09:50, 01.01.201712
В Казани сегодня ожидается снег
08:14, 01.01.20173
Почему казанцы выбирают загородные дома: мнение от первого лица
Портал ProKazan.ru поздравляет читателей с Новым годом!
00:00, 01.01.201723
Появились фото с места ДТП под Казанью, где погибли двое детей и двое взрослых
15:22, 31.12.201618
Под Казанью двое детей и двое взрослых погибли в ДТП с бензовозом
14:30, 31.12.201613
В Казани объявили о 50%-х скидках на зимнюю обувь
Антимонопольщики обвинили "Татнефтепродукт" в завышении цен на бензин
13:43, 31.12.201614
Эксперимент редакции: за сколько Почта России доставит открытки в Лондон, Казань и Москву
12:36, 31.12.20169
Сегодня в Казани весь общественный транспорт, кроме метро, будет работать до 2 часов ночи
12:32, 31.12.201610
Правительство России одобрило проект строительства мусоросжигательного завода под Казанью
11:59, 31.12.201648
Минниханов поздравил жителей Татарстана с Новым годом
11:42, 31.12.201614
Акцизы, пенсии и штрафы: что изменится в России в 2017 году
11:19, 31.12.201613
Максим Канунников: "В следующем году мы станем только сильнее"
10:36, 31.12.20161
В Казани наказали сотрудников ГИБДД, не сумевших остановить гонщика в терминале аэропорта
10:20, 31.12.201640
"Мы ничего не свернули, не затерли, не отложили": Метшин поздравил казанцев с Новым годом
09:59, 31.12.201638
В Татарстане на трассе М7 столкнулись 10 автомобилей
09:30, 31.12.20167
На Новый год в Казани ожидаются метель и снежные заносы
07:48, 31.12.2016
"Что делать, если забыл тост?" и другие советы от ведущих Милицейской волны
04:35, 31.12.20162
Казань сегодня: ферма, где выводятся петухи, запрет на Mannequin Challenge и открытие елки
21:43, 30.12.20164
После покупки продуктов в интернет-магазине жительница Казани лишилась миллиона рублей
20:02, 30.12.201639
В Казани пройдет финал Чемпионата России по зимнему кайту
19:30, 30.12.20163
Открытие главной елки на площади Тысячелетия завершилось грандиозным салютом
18:09, 30.12.201617
Самые громкие смерти 2016 года: стрелок в "Мирном", бизнесмен в подъезде, суицид студентки
17:54, 30.12.201620
В Новый год в Казани ожидается метель
17:31, 30.12.20164
В Нижнекамске осудили убийцу, сбежавшего из-под стражи
16:49, 30.12.201610
В Казани в последний рабочий день 2016 года зафиксированы 8-балльные пробки
16:10, 30.12.201627
Незабываемый Новый год в FUN24
15:50, 30.12.20168
В Татарстане 98 машин выстроились в надпись «С 2017 годом»
15:37, 30.12.201624
В Казани выбрали символ всемирного "рабочего" Чемпионата в 2019 году
15:28, 30.12.201619
Подборка: чем развлечь себя в новогодние праздники в Казани
15:25, 30.12.2016
На проспекте Ямашева на столбе «повесили» Деда Мороза
15:00, 30.12.201625
В Казани ограничат движение из-за строительства парковки возле НКЦ «Казань»
14:37, 30.12.20164
Аэропорт Бегишево: лося на полосе при посадке самолета не было, только разрыв в ограде
14:33, 30.12.201613
Кабмин Татарстана увеличил размер негосударственной пенсии до 254 рублей
14:07, 30.12.201627
Рустам Минниханов побывал в "деревне" в Дубае
13:50, 30.12.201621
Экс-капитан «Рубина» Сергей Семак официально стал тренером «Уфы»
13:24, 30.12.20163
Вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка не разрешили снять Mannequin Challenge возле кладбища
13:06, 30.12.201638
СМИ: в Казани вернут исторический облик бывшей пересыльной тюрьме для декабристов
12:42, 30.12.201613
В Челнах самолет не смог приземлиться в аэропорту из-за гуляющего лося
11:59, 30.12.201626
Тест редакции: кто ты за новогодним столом или какой ты казанский собутыльник
11:57, 30.12.201611
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Октябрьском городке Казани построят детские сады, поликлиники и школу

В Октябрьском городке Казани построят детские сады, поликлиники и школу
16+
Фото: ProKazan.ru

В микрорайоне “Октябрьский городок” планируют построить два детский сада, школу и две поликлиники. Информация об этом опубликована в Сборнике документов и правовых актов Казани.

Судя по проекту, каждый детский сад будет рассчитан на 340 мест. Также планируется возвести школу на 1,5 тысячи учеников, при которой будет также действовать школа дополнительного образования. Дополнительно микрорайон оснастят еще двумя поликлиниками, которые смогут принимать 152 пациента ежедневно и раздаточный пункт молочной кухни.

Справка
Микрорайон “Октябрьский городок” располагается между улицами Николая Ершова, Патриса Лулумбы, Искра и Космонавтов. Площадь микрорайона около 60 гектаров. Здесь живут более 13,4 тысяч казанцев.

Ольга Плешкова, 02.01.2017, 18:01
Тэги: Строительство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

В каких странах вам больше всего нравится отдыхать?

До окончания голосования осталось:
Турция/ЕгипетДоминикана/Мальдивы/КубаИспания
Голосов: 195
Голосовать
Голосов: 92
Голосовать
Голосов: 114
Голосовать
ТаиландРоссияСША
Голосов: 56
Голосовать
Голосов: 498
Голосовать
Голосов: 19
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани