Казанский долгострой может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

О результатах отбора в Книгу будет известно в течение пяти рабочих дней

ЖК «Миллениум сити» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Накануне дольщики казанского долгостроя отправили соответствующую заявку.

- Строительство дома началось в 2004 году. На сегодняшний день дом не достроен. Стройка стоит, согласно «дорожной карте» Минстроя, дом планируется сдать в 4 квартале 2019 года, - говорится в заявке, передают «Idel.Реалии».

Отмечается, что о результатах отбора в Книгу будет известно в течение пяти рабочих дней.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что у ЖК «Миллениум сити» в микрорайоне 68 на улице Чистопольская уменьшится количество парковочных мест, вместо заявленных 485 их будет на 12 меньше — 473. ЖК «Миллениум сити» в 2004 году к тысячелетию Казани начала строить компания «Свей». Когда в 2011 году у фирмы начались проблемы и денег оказалось недостаточно (о проблемах компании говорил весь город), глава компании перевел дом на баланс «Маг-Строя». Тем временем дольщики не могут въехать в свои квартиры уже несколько лет.