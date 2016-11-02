У долгостроя «Миллениум сити» уменьшат количество парковочных мест, чтобы сдать дом

На данный момент конкурсный управляющий занимается приведением необходимых документов ко всем нормам

У ЖК «Миллениум сити» в микрорайоне 68 на улице Чистопольская уменьшится количество парковочных мест, вместо заявленных 485 их будет на 12 меньше — 473. Об этом говорилось сегодня на публичных слушаниях, которые прошли в управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани.

Как рассказала представитель конкурсного управляющего компании «Маг-строй», уменьшение количества парковочных мест, в частности, позволит, наконец, сдать дом. «Урезание» связано с тем, что на строительства всех парковочных мест «не имеется возможности».



Видно, что в доме предстоит работа по завершению облицовки здания

- Объект на контроле у городских и республиканских властей, - добавил заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров. - Все мы понимаем — обманутые дольщики, объект уже построен, сейчас оформляются документы на ввод объекта. Конкурсный управляющий занимается приведением ко всем нормам, чтобы сдать дом, чтобы обманутые дольщики, наконец, въехали.

Напомним, ЖК «Миллениум сити» в 2004 году к тысячелетию Казани начала строить компания «Свей». Когда в 2011 году у фирмы начались проблемы и денег оказалось недостаточно (о проблемах компании говорил весь город), глава компании перевел дом на баланс «Маг-Строя». Тем временем дольщики не могут въехать в свои квартиры уже несколько лет. Когда же наконец дом будет сдан - пока неизвестно.