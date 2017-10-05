Метро «Дубравная» в Казани откроется не раньше декабря 2018 года

Дата сдачи объекта на его паспорте вновь изменилась

Сроки сдачи станции метро «Дубравная» в Казани вновь перенесли. Такой вывод можно сделать, судя по паспорту объекта. Новая дата сдачи – декабрь 2018 года. Об этом сообщают Idel.Реалии.

Стоит отметить, что 21 декабря глава «Казметростроя» Марат Рахимов назвал планируемой датой сдачи 9 мая 2018 года.

Ранее окончание работ было намечено на 30 августа 2017 года, потом его перенесли на декабрь 2017-го.