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Метро «Дубравная» в Казани откроется не раньше декабря 2018 года

Метро «Дубравная» в Казани откроется не раньше декабря 2018 года
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Фото: Idel.Реалии
Дата сдачи объекта на его паспорте вновь изменилась

Сроки сдачи станции метро «Дубравная» в Казани вновь перенесли. Такой вывод можно сделать, судя по паспорту объекта. Новая дата сдачи – декабрь 2018 года. Об этом сообщают Idel.Реалии.

Стоит отметить, что 21 декабря глава «Казметростроя» Марат Рахимов назвал планируемой датой сдачи 9 мая 2018 года.

Ранее окончание работ было намечено на 30 августа 2017 года, потом его перенесли на декабрь 2017-го.

ProKazan.ru, 08.01.2018, 17:15
Тэги: Метро Казани, Строительство
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Комментарии

Горожанин08 января 2018, 17:30
а говорили в мае , позор！
Лучший комментарий
4
30
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Горожанин08 января 2018, 17:31
Опять, да что это такое? Когда это все прекратиться? У меня дочка и то постоянно спрашивает про эту Дубравную, пятьсот метров прорыть не могут - наняли бы тогда таджиков с узбеками, раз сами не могут...
1
24
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Горожанин08 января 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
Ага, инфа соточка...
0
4
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Горожанин08 января 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
а говорили в мае , позор！
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Сами будете ездить в метро которое по срокам подгоняют? Мне жизнь важнеею
9
3
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Горожанин08 января 2018, 17:35
В ответ на комментарий пользователя
а говорили в мае , позор！
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Вообще не стоит удивляться, дело сложное. Не понимаю только почему все время обновляют дату, уж лучше сказать что сделают когда сделают.
1
7
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Димас люблю пивас08 января 2018, 17:36
Ничего страшного пасаны:-D деньги на выборы уходят! подождём :-D мы же Россия:-P
3
11
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Горожанин08 января 2018, 17:40
Метшину позор!!!! Очередной косяк! Пора в отставку!
1
19
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Горожанин08 января 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Сами будете ездить в метро которое по срокам подгоняют? Мне жизнь важнеею
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так оно уже от старости не той крепости будет:-P
1
6
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Нарвский08 января 2018, 17:46
СРОК сдачи - это крайний срок, то есть "не позже". А вообще им просто лень было исправлять декабрь.
0
4
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Горожанин08 января 2018, 17:55
Всё уже украдено до нас
2
8
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Горожанин08 января 2018, 17:57
Коры))))))))))))))))))))))))
1
1
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Горожанин08 января 2018, 17:57
В МОСКВЕ ЗА ГОД 12 СТАНЦИЙ СТРОЯТ , У НАС ОДНУ 5 ЛЕТ!
2
19
Согласны с автором?
Отстой08 января 2018, 18:02
Написано же "Окончание работ". К сроку сдачи это не имеет прямого отношения.
0
1
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Горожанин08 января 2018, 18:04
Метшин развалит город, как развалил ФК "Рубин"
2
14
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Горожанин08 января 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
В МОСКВЕ ЗА ГОД 12 СТАНЦИЙ СТРОЯТ , У НАС ОДНУ 5 ЛЕТ!
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А в Китае по 100 станций в год строят. Причина в воровстве чиновников, у них за такие дела вешают.
1
17
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Горожанин08 января 2018, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
а говорили в мае , позор！
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в чем позор то? Раз такой умный расскажи как быстро построить
11
2
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Горожанин08 января 2018, 18:13
В ответ на комментарий пользователя
Метшин развалит город, как развалил ФК "Рубин"
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да за последние 10 лет город только лучше становится. Ослепли?
10
3
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Горожанин08 января 2018, 18:14
сажать сажать начальников!! СРОЧНО!! скоты воры!!!!!!
Ивообще закрыть нах этометро!!!! на станция паркинги сделать галялова на колыму министра транспорта на колыму метгшина внорильск !!! всех ТОЛСТОМЯСЫХ ЧИНУШ ИЗ КЗАНСКОЙ ВЛАСТИ САЖАТЬ!!! ВОРЫ ВОРВОСТВО И ИЗМЕНА!

как было бы здорово нам знать если бы знали что кажый вечер асфан языком лижет парашу а ильсура каждую ночь толпа зэко пялит в очко понимать чтокаждое уторо эти твари исходят кровавымпоносом!! чсто их джетеныши в детдомах полымоют!! ВОТ ЭТО БЫЛО БЫ ЗДОРОВО САЖАТЬ ПРИЧИНА ЕСТЬ МЕТРО!!!!! думаю ильсур и асфыан своровали деньги!
2
4
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Горожанин08 января 2018, 18:21
воруют сволочи не краснеют.... ей богу мэра и мерских надо действительно сажать думаю имущества у илдьсурика еслипродать хватит чтобы ЗА МЕСЯЦ СТАНЦИЮ ДОСТРОИТЬ а если асфана потрясти? А??? асфаны и ильсуры беда казани они все растащили гады ипедики они
2
3
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Горожанин08 января 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
в чем позор то? Раз такой умный расскажи как быстро построить
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позор в том чтопостроить немогут.Неможешь срать немучай ж.оппу, те кто взялись строить обосрались в этом и позор ипроворавались понял??А тебя скота надо бить ногами ты скотина защищаеншь воров и дураков этого досточно чтобы народ нашел бы тебя и побил ногами по роже
2
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Горожанин08 января 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
В МОСКВЕ ЗА ГОД 12 СТАНЦИЙ СТРОЯТ , У НАС ОДНУ 5 ЛЕТ!
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на Москву работает вся страна...
1
2
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Горожанин08 января 2018, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
в чем позор то? Раз такой умный расскажи как быстро построить
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Бабки не пи-ть
0
3
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Горожанин08 января 2018, 19:19
А зачем коменты удалять? Хорошо. Повторю. Мало ли что пишут на заборах...
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Горожанин08 января 2018, 19:27
Много вопросов по переносу станции метро.Ответ очень простой-первоначально было запланировано строить станции метро финансированием 50 на 50.(50%-фед.центр и 50% республикансий бюджет) .В начале строительства так и было,а потом федеральный центр,ссылаясь на отсутствие денег, отказался от своей части финансирования,а республика сама не может вытянуть такого дорогостоящего проекта,т.к.основная большаяя часть денег уходит в федеральный центр.Теперь наверное глупый вопрос,почему не строится ст. метро не будут задавать, наверное...
2
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Горожанин08 января 2018, 19:35
В ответ на комментарий пользователя
Сами будете ездить в метро которое по срокам подгоняют? Мне жизнь важнеею
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думаю, что проблема в ресурсах, а также в специалистах. Ну и торопится не стоит, а то потом еще ЧС будет
0
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Горожанин08 января 2018, 19:38
В ответ на комментарий пользователя
в чем позор то? Раз такой умный расскажи как быстро построить
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конечно, нет ничего хорошего в задержках, но то есть причины, видимо. Не ради забавы же откладывают строительство
1
0
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Горожанин08 января 2018, 19:52
В ответ на комментарий пользователя
В МОСКВЕ ЗА ГОД 12 СТАНЦИЙ СТРОЯТ , У НАС ОДНУ 5 ЛЕТ!
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За 6 лет?
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Горожанин08 января 2018, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Много вопросов по переносу станции метро.Ответ очень простой-первоначально было запланировано строить станции метро финансированием 50 на 50.(50%-фед.центр и 50% республикансий бюджет) .В начале строительства так и было,а потом федеральный центр,ссылаясь на отсутствие денег, отказался от своей части финансирования,а республика сама не может вытянуть такого дорогостоящего проекта,т.к.основная большаяя часть денег уходит в федеральный центр.Теперь наверное глупый вопрос,почему не строится ст. метро не будут задавать, наверное...
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Да бесполезно объяснять это сраным навальнистам. Им не истина нужна, а повод лишний раз погадить
1
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Горожанин08 января 2018, 19:56
В ответ на комментарий пользователя
Метшину позор!!!! Очередной косяк! Пора в отставку!
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Ему на отсидку давно пора.
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Горожанин08 января 2018, 20:02
В ответ на комментарий пользователя
В МОСКВЕ ЗА ГОД 12 СТАНЦИЙ СТРОЯТ , У НАС ОДНУ 5 ЛЕТ!
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Денег нет. Ждут, когда Москва выделит.
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Горожанин08 января 2018, 20:14
Фуфлыжники
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Правдоруб08 января 2018, 20:31
Петушня опять раскукарекалась в комментах. Денег просто не дают на метро, вот стоит всё. Это надо на уровне Москвы разруливать и доказывать, что метро нужно в край. Шаймиев когда-то влегкую пробил проект, а Минниханов или не может или не хочет. Возможно есть более приоритетные направления...
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