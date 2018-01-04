Соцсети: ночью небо над Татарстаном озарила необычная вспышка

Некоторые очевидцы ощутили вибрацию земли

Минувшей ночью небо над Набережными Челнами, Альметьевском, Агрызом, Нижнекамском и Заинском озарила необычная яркая вспышка. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что через несколько минут прошла сильная вибрация по земле.

- Все небо озарило голубым ярким светом от одного края горизонта до противоположного, потом через минуту вибрация по земле прошла. Что это? Метеорит рядом упал?, - пишут очевидцы в соцсетях.

Напомним, похожий случай произошел в феврале 2017 года в Казани. Яркая, голубовато-розовая вспышка озарила небо над Казанью.