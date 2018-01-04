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Соцсети: ночью небо над Татарстаном озарила необычная вспышка

Соцсети: ночью небо над Татарстаном озарила необычная вспышка
16+
Фото: скриншот видео
Некоторые очевидцы ощутили вибрацию земли

Минувшей ночью небо над Набережными Челнами, Альметьевском, Агрызом, Нижнекамском и Заинском озарила необычная яркая вспышка. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что через несколько минут прошла сильная вибрация по земле.

- Все небо озарило голубым ярким светом от одного края горизонта до противоположного, потом через минуту вибрация по земле прошла. Что это? Метеорит рядом упал?, - пишут очевидцы в соцсетях.

 

 

Напомним, похожий случай произошел в феврале 2017 года в Казани. Яркая, голубовато-розовая вспышка озарила небо над Казанью.

 

 

Люция Кашапова, 07.01.2018, 11:22
Тэги: Необычное в городе
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Комментарии

American07 января 2018, 11:48
Коллективная белая горячка произошла
20
14
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Горожанин07 января 2018, 11:53
Инопланетяне прилетели!
7
13
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Горожанин07 января 2018, 11:55
Горячка 1
12
7
Согласны с автором?
Горожанин07 января 2018, 11:55
Харош пить народ) а где у нас конец света?? Нибиру?? Долб.ебы
15
7
Согласны с автором?
Горожанин07 января 2018, 12:18
4
0
Согласны с автором?
Горожанин07 января 2018, 12:22
вы че коменты трете , тупые чтоли？шуток не понимаете ？идиоты в редакции
13
6
Согласны с автором?
Горожанин07 января 2018, 12:28
Это Путин на ворованные деньги фейерверки на всю страну запускал в честь Рождества! Инфа тру 146%! Начинайте срач, чо вы!
12
10
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин07 января 2018, 12:58
Была вспышка ночью где-то после 12ч, на молнию было похоже. Сначала не обратил на это никакого внимания, в дороге думал светом мигнул кто-то
0
10
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American07 января 2018, 13:06
В ответ на комментарий пользователя
Собчяк наш президент :-D
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Собщяк по-колхозному будет
6
6
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Горожанин07 января 2018, 13:09
Поплыли наверное ночью ближе к земле белые облака и отразили сияние . мухаметзянов икрам
4
5
Согласны с автором?
Горожанин07 января 2018, 13:10
В ответ на комментарий пользователя
вы че коменты трете , тупые чтоли？шуток не понимаете ？идиоты в редакции
Развернуть
Общайся в своей сети, никто ничего не скажет. Здесь тебе не помойка.
3
9
Согласны с автором?
да ну07 января 2018, 13:13
В ответ на комментарий пользователя
Собчяк наш президент :-D
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щяк щяк
6
4
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Злобный Аноним07 января 2018, 13:16
Чё-чё ... ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА! 8-|
Лучший комментарий
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Горожанин07 января 2018, 13:20
Родился еше один
0
11
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Горожанин07 января 2018, 13:23
В ответ на комментарий пользователя
Общайся в своей сети, никто ничего не скажет. Здесь тебе не помойка.
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[***]
1
1
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин07 января 2018, 13:54
Все от бухченного алкоголя, как в СССР из зерна и свеклы не делают.Все из нефти и продуктов её переработки.Еда искусственная.
7
5
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Горожанин07 января 2018, 14:33
Жалко в офис Бомжехима не засандалило:-D
3
1
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Горожанин07 января 2018, 14:40
Наконец-то конец света......B-|
2
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Горожанин07 января 2018, 15:04
[***]
2
0
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Альберт Дристогон07 января 2018, 15:12
Это же запустили межконтинентальную ракету "Воевода".Читайте новости.
0
6
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Слушатель07 января 2018, 16:29
То-то во дворе марсиане бродят. И валяются бухие
0
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Горожанин07 января 2018, 16:48
Это новый КАМАЗ -МОЛНИЯ полетел.на гонку в Дакар. Изобрели все таки летающий грузовик. :-P
0
0
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Горожанин07 января 2018, 17:44
По траектории Набережные Челны, Альметьевск, чего-то там отгрыз, похоже на бешеный космический сперматозоид.
1
0
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Горожанин07 января 2018, 18:19
Это новый бомбовоз Ту-160 чихнул на взлете.
2
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Умный Хамматджон07 января 2018, 18:41
это кыргызы зажгли огонь для подготовки плова.
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