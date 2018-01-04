Организаторы лотереи «Русское лото» подтвердили, что 250 миллионов выиграл житель Казани

Тиражная комиссия "Русского лото" подтвердила, что джекпот новогоднего тиража, в котором разыгрывалось 2 миллиарда рублей, сорвал житель Казани. Сообщение об этом появилось на сайте лотереи.

Выигрыш составил 250 миллионов рублей. Известно стало также, что свой счастливый билетик казанец купил на сайте, а не на бумажном носителе.

Напомним, тираж состоялся 1 января. Ведущие, которые разыгрывали джек-пот, на 20-й минуте назвали цифру "три", после этого стало известно, что обладатель выигрышного билета живет именно в Татарстане. В официальной группе лотереи один из подписчиков - казанский студент по имени Амир - назвал себя победителем, но официальные данные о победителе организаторы пока не назвали.

Имя счастливчика по-прежнему пока неизвестно. Его, скорее всего, огласят после проверки билета.