СМИ: Владимир Путин приедет в Казань на первый полет стратегического ракетоносца Ту-160М2

Визит главы государства может состояться в конце января

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Казанский авиационный завод рассчитывает поднять в воздух стратегический ракетоносец Ту-160М2 уже в конце января. Как пишет "Бизнес онлайн" со ссылкой на свои источники, по этому поводу в Казань с высокой степенью вероятности может приехать президент России Владимир Путин.

- КБ Туполева действительно обещает поднять самолет раньше — в конце января, — написал Рогозин на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в день 90-летия завода - 16 ноября - состоялась церемония выкатки самолета на летно-испытательную станцию. Тогда командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил министерства обороны России Сергей Кобылаш сообщил, что ракетоносец передадут Вооруженным силам России в марте-апреле 2018 года.

В последний раз Владимр Путин приезжал в Казань в апреле 2016 года.