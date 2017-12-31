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Минобрнауки РТ отменило обязательный татарский язык в детсадах‍

Минобрнауки РТ отменило обязательный татарский язык в детсадах‍
16+
Фото: архив ProKazan.ru
В конце прошлого года в районные и городские отделы образования был направлен новый документ

В Татарстане больше не будет обязательных занятий татарского языка в детских садах, в конце года Минобрнауки РТ уведомило руководителей районных и городских отделов образования, что рекомендации по организации обучения детей татарскому и русскому языкам в дошкольных образовательных учреждениях от 8.11.2013 не подлежат применению. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Согласно прежней методичке, вводившей обязательное изучение татарского языка в детсадах, в младшей группе занятия должны были проводиться три раза в неделю в игровой форме, а в средней группе занятия языками проводились за счет занятий по рисованию, лепке, познанию мира.

27 декабря в управления образования был отправлен документ за подписью нового министра Рафиса Бурганова, согласно нему, образовательная деятельность в детсадах должна вестись в соответствии с СанПиНами, а вариативная часть образовательной программы должна составляться с учетом интересов детей, родителей и педагогов.

Напомним, несколько недель назад в Набережных Челнах родители потребовали отказаться от обязательного татарского в детских садах, в исполкоме на это ответили, что детский сад сам принимает программу образования на основе государственного стандарта, она охватывает  пять образовательных областей.

Напомним, ранее в Татарстане отказались от обязательного татарского языка в школах.

Все новости по теме татарского языка можно прочитать по ссылке

N. Vildanov, 03.01.2018, 11:29
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин03 января 2018, 11:47
Ура! Рафис Бурганов, рахмат! ;-)
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Горожанин03 января 2018, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Ждем таких новостей насчет русского! Большое спасибо, получишь Бурганов.
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А что ты пишешь по русски , ублюдок.
7
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Горожанка03 января 2018, 12:14
Теперь пятидневку в школах сделать надо. У детей и так детства нет.
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Горожанин03 января 2018, 12:28
Еще бы абонентскую плату в дет.садах отменили...
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Горожанин03 января 2018, 12:42
Я хоть и за татарский в школах, но в детсадах это явно перебор. Даже не знала, что такое было...
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Горожанин03 января 2018, 13:48
вроде как трезвеют.
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Горожанин03 января 2018, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
а почему государство бесплатно должно твоего щенка содержать? Родина дала тебе образование, путевку в жизнь, патриотизм отплати ей частицей себя потерпи временые трудности и возьми на себя труд воспитать нового гражданина и защитника Родины! Или ты хочешь майдан как на украине?
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Ты, судя по твоему поносу терпила позорный. Терпи дальше от своей родины уродины. И нех сюда украину с майданом приплетать.
3
20
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герцог03 января 2018, 14:06
В ответ на комментарий пользователя
Ты, судя по твоему поносу терпила позорный. Терпи дальше от своей родины уродины. И нех сюда украину с майданом приплетать.
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Моя родина Россия! А ты судя по коментарию или хохол или жид пархатый или чаплашка!
15
15
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Горожанин03 января 2018, 14:33
В ответ на комментарий пользователя
Моя родина Россия! А ты судя по коментарию или хохол или жид пархатый или чаплашка!
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Герцог - срусский 3.14дарас!
4
9
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Горожанин03 января 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Моя родина Россия! А ты судя по коментарию или хохол или жид пархатый или чаплашка!
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Ты сын свиноматки!
7
10
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герцог03 января 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Поддерживаю. Русский - язык свиней
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мать твоя свинья мне даже интересно очень если она свинья немытая значит ли это что как ни стучи ты своей неумномной башкой об коврик для намаза ты грешен заранее и ты попадешь в ад к шайтанам?
6
15
Согласны с автором?
Горожанин03 января 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Поддерживаю. Русский - язык свиней
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Ну так ты первая дунгыз
7
9
Согласны с автором?
Горожанин03 января 2018, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
Моя родина Россия! А ты судя по коментарию или хохол или жид пархатый или чаплашка!
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Единорос или на подсосе у них работаешь ?
3
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Горожанин03 января 2018, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Единорос или на подсосе у них работаешь ?
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Он просто 3.14дарас)))
3
7
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герцог03 января 2018, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Единорос или на подсосе у них работаешь ?
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послушай меня щенок малолетний навального для любви к Родине не надо в партии состоять!
2
5
Согласны с автором?
Горожанин03 января 2018, 14:52
В ответ на комментарий пользователя
Моя родина Россия! А ты судя по коментарию или хохол или жид пархатый или чаплашка!
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Твоя родина Рязань. Свинья!
12
7
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Горожанин03 января 2018, 14:57
В ответ на комментарий пользователя
послушай меня щенок малолетний навального для любви к Родине не надо в партии состоять!
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Можешь сосать без членства в партии. Мы не против !
4
5
Согласны с автором?
Горожанин03 января 2018, 15:09
В ответ на комментарий пользователя
а почему государство бесплатно должно твоего щенка содержать? Родина дала тебе образование, путевку в жизнь, патриотизм отплати ей частицей себя потерпи временые трудности и возьми на себя труд воспитать нового гражданина и защитника Родины! Или ты хочешь майдан как на украине?
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[***]
3
0
Согласны с автором?
Горожанин03 января 2018, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
мать твоя свинья мне даже интересно очень если она свинья немытая значит ли это что как ни стучи ты своей неумномной башкой об коврик для намаза ты грешен заранее и ты попадешь в ад к шайтанам?
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Ты сын ш.л.ю.хи
5
5
Согласны с автором?
герцог03 января 2018, 15:19
В ответ на комментарий пользователя
Ты сын ш.л.ю.хи
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ты мой родной братик получактся тогда
3
2
Согласны с автором?
Горожанин03 января 2018, 15:28
Свинья мне не брат! Иди хрюкай дальше
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Вася03 января 2018, 16:26
черные нагодуе)))
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Горожанин03 января 2018, 16:59
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