Минобрнауки РТ отменило обязательный татарский язык в детсадах‍

В конце прошлого года в районные и городские отделы образования был направлен новый документ

В Татарстане больше не будет обязательных занятий татарского языка в детских садах, в конце года Минобрнауки РТ уведомило руководителей районных и городских отделов образования, что рекомендации по организации обучения детей татарскому и русскому языкам в дошкольных образовательных учреждениях от 8.11.2013 не подлежат применению. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Согласно прежней методичке, вводившей обязательное изучение татарского языка в детсадах, в младшей группе занятия должны были проводиться три раза в неделю в игровой форме, а в средней группе занятия языками проводились за счет занятий по рисованию, лепке, познанию мира.

27 декабря в управления образования был отправлен документ за подписью нового министра Рафиса Бурганова, согласно нему, образовательная деятельность в детсадах должна вестись в соответствии с СанПиНами, а вариативная часть образовательной программы должна составляться с учетом интересов детей, родителей и педагогов.

Напомним, несколько недель назад в Набережных Челнах родители потребовали отказаться от обязательного татарского в детских садах, в исполкоме на это ответили, что детский сад сам принимает программу образования на основе государственного стандарта, она охватывает пять образовательных областей.

Напомним, ранее в Татарстане отказались от обязательного татарского языка в школах.

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