В Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах

Выяснилось, что детский сад сам принимает программу образования на основе государственного стандарта
В Набережных Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах, жительница города написала об этой проблеме в "Народном контроле".
- На каком основании русскоязычных детей в русском саду русской группы принудительно обучают татарскому языку? Почему нет логопеда? — задала вопросы женщина.
В исполкоме ответили, что детский сад сам принимает программу образования на основе государственного стандарта, она охватывает пять образовательных областей.
На основании закона РТ о языках предусмотрено обучение детей государственным языкам Татарстана: татарскому языку — в группах с русским языком воспитания и обучения; русскому языку — в группах с татарским языком воспитания и обучения. При этом продолжительность занятий составляет не более 15−25 минут.
На основании закона РТ о языках предусмотрено обучение детей государственным языкам Татарстана: татарскому языку — в группах с русским языком воспитания и обучения; русскому языку — в группах с татарским языком воспитания и обучения. При этом продолжительность занятий составляет не более 15−25 минут.
При этом в данном детском саду не предусмотрена ставка логопеда.
Напомним, ранее в Татарстане отказались от обязательного татарского языка в школах.
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