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В Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах

В Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах
16+
Фото: архив ProKazan.ru
Выяснилось, что детский сад сам принимает программу образования на основе государственного стандарта

В Набережных Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах, жительница города написала об этой проблеме в "Народном контроле".

- На каком основании русскоязычных детей в русском саду русской группы принудительно обучают татарскому языку? Почему нет логопеда? — задала вопросы женщина.

В исполкоме ответили, что детский сад сам принимает программу образования на основе государственного стандарта, она охватывает  пять образовательных областей.


На основании закона РТ о языках предусмотрено обучение детей государственным языкам Татарстана: татарскому языку — в группах с русским языком воспитания и обучения; русскому языку — в группах с татарским языком воспитания и обучения. При этом продолжительность занятий составляет не более 15−25 минут.

При этом в данном детском саду не предусмотрена ставка логопеда.

Напомним, ранее в Татарстане отказались от обязательного татарского языка в школах.

Все новости по теме татарского языка можно прочитать по ссылке

Н. Вильданов, 26.12.2017, 17:48
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин26 декабря 2017, 18:00
Конечно по желанию ! Был в Италии там по татарски не понимают ) а вот Английский помог !
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23
72
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Горожанин26 декабря 2017, 18:11
поддерживаю!!!верная инициатива!
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Горожанин26 декабря 2017, 18:19
Правильно! Азы английского лучше, он хоть в жизни ребенку пригодится!
15
53
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Горожанин26 декабря 2017, 18:21
В ответ на комментарий пользователя
Конечно по желанию ! Был в Италии там по татарски не понимают ) а вот Английский помог !
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Недавно прилетел из Бельгии... Там тоже не понимают... Ладно хоть английский выручил...
14
54
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Нечто26 декабря 2017, 18:22
А я за и против. За, как бы желательно знать татарский, ты всетаки в татарстане живешь. А против потому что принуждают. Я вот если хочу я бы пошел туда где учат, если я принципиально не хочу, то зачем нагружать себя не нужным? Должно быть все добровольным. Жаль что язык умирает, в детстве везде слышалась татарская речь. А сейчас в основном в деревнях.
19
21
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Горожанин26 декабря 2017, 18:44
Ранее изучение языков намного эффективнее. У ребенка формируются дополнительные речевые центры. До революции дворянские дети даже стихи могли сочинять на французском, чего не скажешь о большинстве выпускников иняза с красным дипломом. Кроме того, изучение языков развивает и когнитивные способности. Хотя, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был МС по боксу, то можете и не учить.
20
13
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дед26 декабря 2017, 19:13
о гос языках-государства татарстан нет
10
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Горожанин26 декабря 2017, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
кому не нравится пусть убирается,чемодан вокзал рязань....
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Иди в жопу, чаплашка, сам убирайся в турцию
13
37
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Горожанин26 декабря 2017, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
кому не нравится пусть убирается,чемодан вокзал рязань....
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Давай сам за территорию России
11
33
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Fess26 декабря 2017, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
кому не нравится пусть убирается,чемодан вокзал рязань....
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А тебе лопата в руки: на Соловках снег не чищен
8
27
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Горожанин26 декабря 2017, 20:28
В ответ на комментарий пользователя
кому не нравится пусть убирается,чемодан вокзал рязань....
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Какой же ты Олег - ты дебил!
10
12
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Горожанин26 декабря 2017, 20:39
Суть новости в том что редакция хочет выставить этих людей как негодяев у которых есть личное мнение？я поддерживаю их !я против обязательного тат яза , он не пригоден уже как давно ,максимум где пригодиться это в деревне.
7
31
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Горожанин26 декабря 2017, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Конечно по желанию ! Был в Италии там по татарски не понимают ) а вот Английский помог !
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Все дружно учим обязательно только английский. Все языки народов России только добровольно и только по заявлению-согласию родителей
6
16
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Горожанин26 декабря 2017, 20:45
В ответ на комментарий пользователя
А я за и против. За, как бы желательно знать татарский, ты всетаки в татарстане живешь. А против потому что принуждают. Я вот если хочу я бы пошел туда где учат, если я принципиально не хочу, то зачем нагружать себя не нужным? Должно быть все добровольным. Жаль что язык умирает, в детстве везде слышалась татарская речь. А сейчас в основном в деревнях.
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Я добровольно ничего не хочу учить. Только то, чему заставляют (обязан). Гы-гы
3
5
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Гульфиза26 декабря 2017, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
Недавно прилетел из Бельгии... Там тоже не понимают... Ладно хоть английский выручил...
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Там и по-русски не понимают. Зачем мы его тогда учим?
15
11
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Горожанин26 декабря 2017, 20:51
как чапланы то взбеленились !
12
16
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Горожанин26 декабря 2017, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Знание любого языка никому не мешало до сих пор. В детском саду изучают в игровой форме. Домашнее задание не задают. Родителей не грузят заданиями. ЕГ не сдавать им, детям. Может хватит наезжать на татарский язык?
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Насчёт школ - об этом и плакались: дз, ЕРТ... Чего они хотят, уже и сами не знают. Пусть напрягают ситуацию до выборов, вот апосля пусть не обижаются за пендюли. Выбор народа - КПРФ и Президент Грудилин. Путина и его шайку из 86 олигархов в тюрьму, одного Пескова с усами к дочке в кваритирку в парижу за 2 млн евров.
2
10
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Гульфиза26 декабря 2017, 21:10
В ответ на комментарий пользователя
как чапланы то взбеленились !
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А Вы когда кого-нибудь обзовете или унизите, похоже, чувсивуете себя ну совсем великим, красивым , умным и т.д. и т.п.. Ну тогда Вы точно из "великих и загадочных". Видели мы таких и в Казахстане и в Якутии. Я не хочу обидеть порядочных людей. Но таких как Вы там было-море
9
10
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ТатарчоноК26 декабря 2017, 21:19
Из мухи слона раздули. Вообще эту тему нужно игнорировать. И так всё на своих местах. Нечего манипулировать обществом..
7
6
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Горожанин26 декабря 2017, 21:47
В ответ на комментарий пользователя
Люди,Вы что совсем уже с ума сошли????.Вы спросите своих детей что больше всего им нравится из занятий в детсаду????? 95% ответят -татарский!!!!! там весело,там мультики,там песни,!!!! Займитесь чем то более важным....
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просто людям нечем заняться
3
8
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Горожанин26 декабря 2017, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
Там и по-русски не понимают. Зачем мы его тогда учим?
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Да, не понимают. Но русский понимают в России. А татарский нет.
10
12
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Горожанин26 декабря 2017, 21:58
В ответ на комментарий пользователя
Недавно прилетел из Бельгии... Там тоже не понимают... Ладно хоть английский выручил...
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Вот и езжай в Италию или Бельгию, там, как миленькие будете на итальянском, французском и голландском говорить. Бельгия двуязычная страна, там полстраны говорит на французском другая на голландском. Даже маленькая Бельгия двуязычная. а унас огромная Россия, где много разных наций проживает, но все должны говорить на русском, а другие языки исключены из делового общения, делопроизводства и эти народы ещё и упрекают в навязывании своего языка. Так просто нельзя поступать, где проживают большие народы, то там должно делопроизводство, обучение идти на языке титульной нации, а русский должен использоваться как язык межнационального общения и не более
11
10
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Горожанин26 декабря 2017, 22:01
В ответ на комментарий пользователя
Да, не понимают. Но русский понимают в России. А татарский нет.
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А в Татарстане татарский понимают и искусственно ставят барьеры в изучении языка. Ущемление по языку на лицо, татары у себя должны свой язык изучать добровольно, колониализм в действии
10
7
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Горожанин26 декабря 2017, 22:02
В ответ на комментарий пользователя
как чапланы то взбеленились !
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Ты придурок и утырок, тебе чучел нужно расчесать
6
8
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Горожанин26 декабря 2017, 22:02
Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так http://bitly.nl/nomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!
2
0
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Горожанин26 декабря 2017, 22:21
В ответ на комментарий пользователя
как чапланы то взбеленились !
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Может ты в лицо татарину это скажежешь срусский 3.14дор. Нет ты как всегда будешь сосать)
7
5
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Горожанин26 декабря 2017, 22:29
В ответ на комментарий пользователя
Ранее изучение языков намного эффективнее. У ребенка формируются дополнительные речевые центры. До революции дворянские дети даже стихи могли сочинять на французском, чего не скажешь о большинстве выпускников иняза с красным дипломом. Кроме того, изучение языков развивает и когнитивные способности. Хотя, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был МС по боксу, то можете и не учить.
Развернуть
А на русском дворянские дети сочиняли стихи?
5
1
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горожанин26 декабря 2017, 22:40
В ответ на комментарий пользователя
как чапланы то взбеленились !
Развернуть
.. хрюкнул вонючий лапотник )
9
5
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Горожанин26 декабря 2017, 22:42
В ответ на комментарий пользователя
Вот и езжай в Италию или Бельгию, там, как миленькие будете на итальянском, французском и голландском говорить. Бельгия двуязычная страна, там полстраны говорит на французском другая на голландском. Даже маленькая Бельгия двуязычная. а унас огромная Россия, где много разных наций проживает, но все должны говорить на русском, а другие языки исключены из делового общения, делопроизводства и эти народы ещё и упрекают в навязывании своего языка. Так просто нельзя поступать, где проживают большие народы, то там должно делопроизводство, обучение идти на языке титульной нации, а русский должен использоваться как язык межнационального общения и не более
Развернуть
Поезжай в Америку и попробуй получить гражданство и работу не зная английского. Кстати какой гос язык в Америке? Там же и катайцы живут, мексиканцы и много еще всяких эфиопов,а почему их языки не государственные? Бельгию и Италии тупость в пример приводить и сравнивать с Россией.
Языки Италии
Языки Италии по группам
Основные языки иммигрантов Румынский, Берберский, Арабский, Албанский
Основные иностранные языки Английский (34%) Французский (16%) Испанский (11%) Немецкий (5%) Другой региональный язык (6%)
А гос языки в Италии какие?
3
2
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Горожанин26 декабря 2017, 23:06
В ответ на комментарий пользователя
Вот и езжай в Италию или Бельгию, там, как миленькие будете на итальянском, французском и голландском говорить. Бельгия двуязычная страна, там полстраны говорит на французском другая на голландском. Даже маленькая Бельгия двуязычная. а унас огромная Россия, где много разных наций проживает, но все должны говорить на русском, а другие языки исключены из делового общения, делопроизводства и эти народы ещё и упрекают в навязывании своего языка. Так просто нельзя поступать, где проживают большие народы, то там должно делопроизводство, обучение идти на языке титульной нации, а русский должен использоваться как язык межнационального общения и не более
Развернуть
На русском я буду говорить в Росси, на английском -во Франции, Италии, Бельгии... А где я буду говорить по татарски??? Вы об этом подумали. Пишите куда мне ехать с английским))) а вы куда поедете с татарским????
7
5
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 23:10
В ответ на комментарий пользователя
Поезжай в Америку и попробуй получить гражданство и работу не зная английского. Кстати какой гос язык в Америке? Там же и катайцы живут, мексиканцы и много еще всяких эфиопов,а почему их языки не государственные? Бельгию и Италии тупость в пример приводить и сравнивать с Россией.
Языки Италии
Языки Италии по группам
Основные языки иммигрантов Румынский, Берберский, Арабский, Албанский
Основные иностранные языки Английский (34%) Французский (16%) Испанский (11%) Немецкий (5%) Другой региональный язык (6%)
А гос языки в Италии какие?
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Если не владеешь информацией не лезь со своей инфой прочитанной в инете. Сравнивать Америку, где народы все пришлые, а коренные индейцы и Россию, как минимум не корректно. В России территории, где исконно проживают народю и считают эту территорию своей Родиной, Татарстан это территория татар, Башкирия - башкир, Якутия _ якутов и т.д. и это коренное население территорий, это их Родина и только народ сам вправе выбирать на каком языке ему говорить на своей Родине, а не другой народ на принимавший свои законы и заставляющий малые народы им подчиняться, это тупиковый путь
4
6
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 23:18
В ответ на комментарий пользователя
На русском я буду говорить в Росси, на английском -во Франции, Италии, Бельгии... А где я буду говорить по татарски??? Вы об этом подумали. Пишите куда мне ехать с английским))) а вы куда поедете с татарским????
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Вот с русским кроме России ехать и не куда, а с татарским во всх тюркских странах: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Турция, в Китае с уйгурами в Урумчи.
4
6
Согласны с автором?
Манштейн26 декабря 2017, 23:22
В ответ на комментарий пользователя
Знание любого языка никому не мешало до сих пор. В детском саду изучают в игровой форме. Домашнее задание не задают. Родителей не грузят заданиями. ЕГ не сдавать им, детям. Может хватит наезжать на татарский язык?
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Причем тут татарский? У них татар яз есть, зато логопеда нет. Я не знаю как ты, а лично я предпочитаю, чтобы сын букву "р" и "л" выговаривал, а не картавил на ненужном ему языке, не в состоянии как наш недопрезидент РТ 2 слова без ошибки связать. Сначала пусть логопеда заведут и научат детей нормально звуки произносить, а потом уже пусть пичкают до одурения любым колхозным языком.
4
5
Согласны с автором?
патриот26 декабря 2017, 23:26
А я то думаю- откуда вонь? Виктория С. обосралась, оказывается.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин26 декабря 2017, 23:36
ублюдки, 15 минут не могут поучить, мрази под вырез всех
4
3
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виталий коновалов27 декабря 2017, 00:16
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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Манштейн27 декабря 2017, 00:17
В ответ на комментарий пользователя
Вот и езжай в Италию или Бельгию, там, как миленькие будете на итальянском, французском и голландском говорить. Бельгия двуязычная страна, там полстраны говорит на французском другая на голландском. Даже маленькая Бельгия двуязычная. а унас огромная Россия, где много разных наций проживает, но все должны говорить на русском, а другие языки исключены из делового общения, делопроизводства и эти народы ещё и упрекают в навязывании своего языка. Так просто нельзя поступать, где проживают большие народы, то там должно делопроизводство, обучение идти на языке титульной нации, а русский должен использоваться как язык межнационального общения и не более
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Какое нахрен делопроизводство еще на языке региона? Я по делам, например, приехал в Михроханстан на 3 дня - мне толмача нанимать, чтобы договор подписать? Потом не ной тогда, что во всей республике лишь 3 базара с урюком из продаванов из татарских сел работать будут.
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с27 декабря 2017, 00:24
В ответ на комментарий пользователя
Иди в жопу, чаплашка, сам убирайся в турцию
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иди вжопу жучара колорадскиий , ватник грязный , лапташка вонючий
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Ирина Петрова27 декабря 2017, 00:25
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Манштейн27 декабря 2017, 00:48
В ответ на комментарий пользователя
иди вжопу жучара колорадскиий , ватник грязный , лапташка вонючий
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Лол, топишь за татарский, но при этом юзаешь терминологию украинских националистов. Ты хоть сам понимаешь, что еще хуже зашквара просто представить невозможно? Не зря за насильное обучение "азатлык" ратует недобитый. Все вы, нацисты, одним гoвном замешаны и когда нервы сдают истинное рыло показываете. В матроску вас всех лет на 20 за экстремизм, и все. И потом куда-нибудь осваивать северные регионы депортацией, как товарищ Сталин любил делать с этносами, поголовно помогавшими Гитлеру добровольцами и снабжением.
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Горожанин27 декабря 2017, 00:57
В ответ на комментарий пользователя
Иди в жопу, чаплашка, сам убирайся в турцию
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Ну тебя в жопу то привычнее, особенно в Турции.
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Горожанин27 декабря 2017, 04:53
В ответ на комментарий пользователя
Если не владеешь информацией не лезь со своей инфой прочитанной в инете. Сравнивать Америку, где народы все пришлые, а коренные индейцы и Россию, как минимум не корректно. В России территории, где исконно проживают народю и считают эту территорию своей Родиной, Татарстан это территория татар, Башкирия - башкир, Якутия _ якутов и т.д. и это коренное население территорий, это их Родина и только народ сам вправе выбирать на каком языке ему говорить на своей Родине, а не другой народ на принимавший свои законы и заставляющий малые народы им подчиняться, это тупиковый путь
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Почему в Америке не говорят на языках ее коренных жителей - индейцев?
В Татарстане татарский язык государственный,кто тебе не даёт говорить на нём?? Где этот закон,в котором запрещён татарский язык??
Кто запрещает якутский,башкирский и пр. языки малых народов?
Ты тупиковая ветвь эволюции,если рассуждаешь настолько примитивно. Читай больше интернет и изучай законы.

Душок противный от твоего комментария. Нацистский.
Кстати,насколько ценной информацией ты владеешь,не читая интернет? И почему ты думаешь,что с именно со своей информацией ты можешь везде лезть и навязывать её?
Как по мне,так ты обычная полуграмотная вонючка.
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