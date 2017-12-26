В Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах

Выяснилось, что детский сад сам принимает программу образования на основе государственного стандарта

В Набережных Челнах родители хотят отказаться от обязательного татарского в детских садах, жительница города написала об этой проблеме в "Народном контроле".

- На каком основании русскоязычных детей в русском саду русской группы принудительно обучают татарскому языку? Почему нет логопеда? — задала вопросы женщина.

В исполкоме ответили, что детский сад сам принимает программу образования на основе государственного стандарта, она охватывает пять образовательных областей.





На основании закона РТ о языках предусмотрено обучение детей государственным языкам Татарстана: татарскому языку — в группах с русским языком воспитания и обучения; русскому языку — в группах с татарским языком воспитания и обучения. При этом продолжительность занятий составляет не более 15−25 минут.

При этом в данном детском саду не предусмотрена ставка логопеда.

Напомним, ранее в Татарстане отказались от обязательного татарского языка в школах.

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