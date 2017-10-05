В Татарстане осудили участников лениногорской «Братвы» на 165 лет колонии строго режима

Накануне Верховный суд Татарстана вынес обвинительный приговор 15 участникам преступного сообщества «Братва» из Лениногорска, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Так, суд приговорил лидера группировки «Братва» Максима Ионова к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Константина Карнаухова – к 19 годам, Александра Арзамасова и Ирека Садриева – к 16, Виктора Алексеева и Ильсура Ялакова – к 15, Айнура Гарифуллина и Алексея Мишина – к 14, Владимира Савельчева – к 11, Николая Савельчева, Исмагила Валеева и Андрея Елистратова – к 8 годам колонии строгого режима.

Игоря Гончаренко и Николая Кулигина суд освободил от наказания по амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Еще одного подсудимого – Максима Краюшкина – суд оправдал в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, в 2012 году в Лениногорске Максим Ионов из числа подростков организовал преступное сообщество под названием «Братва». Группировка состояла из двух подразделений: члены одного подразделения вымогали деньги у предпринимателей и студентов, участники второго занимались нападениями на участников конкурирующих группировок. За время существования группировки «Братва», ее участниками было совершено 5 убийств и покушений, 1 причинении тяжкого вреда здоровью, 4 хулиганства, а также ряд других тяжких преступлений.

В частности, десять участников «Братвы» в январе 2014 года напали на трех участников из конкурирующей ОПГ. Они нанесли молодым людям множественные удары обрезками арматуры. Один потерпевший скончался на месте. Двое были доставлены в больницу, где один из них в последующем также скончался.

Ни один из «Братвы» свою вину так и не признал.