Новый год в Казани: «Карнавальная ночь», рождественские ярмарки и уличный театр в парках

ProKazan.ru составил список самых интересных событий, которые стоит посетить в праздники

Казань в бешеном ритме готовится к Новому году. В этом году в городе обещают много праздничных площадок. Мы составили подробный гид самых интересных событий, которые стоит посетить во время праздников, к тому же погода располагает к прогулкам.

Ледовый городок и главная елка

Главную новогоднюю елку Казани и ледовый городок, который раньше работал у театра кукол «Экият», в этом году решили установить на площади Тысячелетия. «Зеленая красавица» украшена леденцами, шарами и валенками. Она зажжет свои огни 29 декабря в 17:00. А дата открытия ледового городка пока неизвестна из-за установившейся теплой погода. Но обещают, что он будет классным, его украсили скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, талисман чемпионата мира по футболу 2018 года волк Забивака. А также горки «Космодром», «Карабас Барабас и Буратино». Здесь же разместилась комната, где можно выпить горячий чай, а для детей будут транслировать мультики.

«Ханский двор»

На территории казанского ипподрома вновь открылась национальная деревня «Ханский двор». Здесь можно будет запастись подарками от татарстанских мастеров, насладиться национальной кухней и принять участие в зимнем Сабантуе. Специальные представления пройдут на этой площадке и в Рождество, 7 января в 17:00, а также на Старый новый год – 13 января в 16:00.

НОВОГОДНИЕ ГОРОДКИ

«Зимний бульвар» у Меги

С начала декабря на территории у Меги открыт «Зимний бульвар». В рождественском городке есть все, что нужно: десерты, бургеры, стейки и прокат ледянок (но это не так важно, как бургеры). Для теплолюбивых есть специальная терраса, где температура не опускается ниже +19°С.

Сказочный городок на набережной

В этом году сказочный городок на Кремлевской набережной стал еще более интересным и волшебным. Рядом с домом Деда Мороза и мастерской выросла деревня эльфов. В этом году появилась еще и школа эльфов, где всех желающих обучат эльфийскому мастерству и вручат соответствующий диплом. В городке также продолжит свою работу сферический кинотеатр, где в праздники будут показывать новогодние мультфильмы. На Кремлевской набережной второй год подряд будут гостить самые настоящие северные олени.

Режим работы в будни – 16:00 – 22:00, выходные и праздничные дни – 12:00 – 23:00, 31 декабря – 12:00 – 04:00. Стоимость посещения – 350 ₽.

Сквер возле Дворца земледельцев

30 декабря в 10:00 казанцев приглашают в сквер у Дворца земледельцев на «Встречу Нового года». Здесь пройдут конкурсы и костюмированное шоу. Также казанцев будут угощать шурпой с бараниной и другими национальными блюдами. Свою программу подготовили творческие коллективы Татарстана. Новогодний праздник запланирован также на 3, 5 и 7 января.

Новогодняя ярмарка в Старо-Татарской слободе

На набережной озера Нижний Кабан заработала новогодняя ярмарка. Здесь казанцы и гости города смогут отведать блюда национальной татарской кухни под новогоднюю музыку, а также приобрести памятные сувениры и изделия казанских ремесленников в 10 ярморочных домиках

«ЗИМА В ПАРКАХ»

Помимо традиционных площадок в городе, в этом году в Казани приготовили особую новогоднюю программу «Зима в парках». В каждом парке будет своя программа, все события объединит театральная тематика, поскольку 2018 год станет Годом театра в России. Поэтому главной фишкой «Зимы в парках» станут гастроли московского уличного театра клоунады «Высокие братья». Холодов бояться не надо — в каждом парке будут работать торговые точки, в которых можно будет купить еду или горячие напитки.

Парк «Черное озеро»

«Черное озеро» станет центральной площадкой для проведения тематических мероприятий. Также ежедневно здесь с 9:00 до 23:00 с перерывом на час в 16:00 будет работать каток. Вход на каток — бесплатный, прокат для взрослых — 150 рублей/час, для детей — 100 рублей.

29 декабря в 20:00 выступление театральной компании Remue Menage (Франция).

31 декабря с 23:30 до 3:00 - новогодняя ночь на катке.

2 января в 19:00 театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

3,4,5,6 и 7 января в 12:00, 18:00 новогодний семейный спектакль «О».

4 января в 19:00 дискотека от бара «Соль» на катке.

5 января в 16:00 мастер-класс на катке.

7 января в 16:00 мастер-класс на катке.

8 января в 16:00 спектакль-экскурсия о жизни Льва Толстого.

8 января в 16:00, 18:00 новогодний семейный спектакль «О».

Парк Горького

В этом году в парке впервые установили елку и 26-метровую горку с тремя съездами для детей разного возраста. На протяжении всех новогодних каникул рядом с «Трудовыми резервами» будет работать ярмарка-фудкорт с различной едой и напитками на любой вкус — TopDog, KGB, «Гирос», кофейня «Нефть», «Даваника» и лавки с рождественскими пряниками, печеньем и вафлями.

29 декабря в 16:00 выступление театральной компании Remue Menage (Франция).

30 декабря в 19:00 театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

3, 6 января в 15:00 новогодняя программа от театральной студии «Сдвиг»;

в 18:00 театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

4,5,7 и 8 января в 16:00 новогодняя программа от театральной студии «Сдвиг».

6 января в 18:00 рождественские песни на ярмарочной площади.

Горкинско-Ометьевский лес

Лес идеально подходит для занятий спортом, поэтому большинство запланированных здесь событий связано с зимними развлечениями — лыжи, снежки, семейные эстафеты и санки.

29 декабря в 16:00 театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

30 декабря в 16:00 выступление театральной компании Remue Menage (Франция).

4 января в 15:00 мастер-класс по фетровым игрушкам.

5 января в 9:00 открытая тренировка по лыжам от I Love Running.

6 января в 11:00 открытое бесплатное занятие по лыжным гонкам для детей.

7 января с 10:00 открытое соревнование по лыжным гонкам среди ветеранов лыжного спорта.

8 января в 12:00 новогодний мастер-класс.

Парк имени Урицкого

31 декабря в 18:30 выступление театральной компании Remue Menage (Франция).

1 января в 19:00 театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

Парк «Калейдоскоп»

30 декабря в 14:00 − детская программа.

31 декабря в 16:00 − театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

Парк «Сосновая роща»

29 декабря в 16:00 − детская программа;

29 декабря в 19:00 − театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

31 декабря в 18:00 − выступление театральной компании Remue Menage (Франция).

5 января в 14:00 − фестиваль снеговиков.

Сквер «Дербышки»

29 декабря в 17:00 − детская программа.

30 декабря в 16:00 − театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

3 января в 14:00 − детская программа.

Сквер имени Аксенова

29 декабря в 17:00 − К/ф «Карнавальная ночь».

2 января в 16:00 − театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

3 января в 13:00 − К/ф «Морозко».

3 января в 18:00 − новогодняя программа от театральной студии «Сдвиг».

4 января в 16:00 − концерт с участием татарских музыкантов.

4 января в 18:00 − К/ф «Карнавальная ночь».

Парк «Крылья Советов»

30 декабря − выступление театральной компании Remue Menage (Франция).

6 января в 18:00 − ретро-вечеринка «Карнавальная ночь».

Парк «Континент»

30 декабря в 17:00 − детская программа.

3 января в 16:00 − театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

Лядской сад

31 декабря в 16:00 − театральное представление от театра клоунады «Высокие братья».

Сквер Тинчурина

6 января в 16:00 − детская программа.

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГОРОДОМ

Свияжск

Остров-град Свияжск с 1 по 7 января представляет интерактивную сказку «Сказ о Никите стрельце и царице Сююмбике», где главными действующими лицами станут сами зрители. Также гостей праздника ждут богатырские поединки, волшебные эстафеты, прыжки через огромную скакалку, фаер-шоу, перетягивание каната и согревающие угощения. Время проведения 13.00 и 16.00.

Снежная крепость в Раифе

На территории Раифского монастыря в эти новогодние и рождественские праздники появится снежная крепость. Причем дети вместе с родителями могут принять участие в ее строительстве. У стен обители и на открытой детской площадке построят большие снежные фигуры, а на Крещение - ледовый городок.