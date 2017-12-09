В мэрии Казани назвали причину переноса ледового городка

Ледовый городок, который ранее работал у театра кукол «Экият», в этом голу откроется на площади Тысячелетия. О причине его переноса сегодня сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

- В этом году ледовый городок решили установить около Центрального стадиона. Данное решение вызвано тем, что перед театром кукол летом проходит цветочный фестиваль. Некоторые элементы для его организации установлены стационарно. Чтобы не демонтировать их и не устанавливать заново, принято решение развести эти мероприятия на разные площадки, - отметил он.

Напомним, сейчас перед Казанским Кремлем полным ходом идут строительные работы. Самой главной горкой станет одна из самых высоких в стране - 12-метровый «Космодром». По высоте она сравнится с 4-этажным домом. С нее будет три ската длиной 130 метров. Самыми необычными горками станут «Катюша» - выполнена в виде военной машины и «Машина» в виде гоночного болида. Их высота составит около полутора метров.

Помимо постоянных сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, которых вырезают из глыбы льда, в этом году появится новый - волчонок Забивака. Высота ледовой скульптуры вместе с подиумом составит около 3,5 метров.

Открыть главную городскую елку и ледовый городок планируют 29 декабря. Зрителей ожидают 30-минутный театрализованный пролог с участием Деда Мороза и Кыш Бабая, четырехчасовая концертная программа и салют.