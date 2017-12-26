Стали известны места для запуска пиротехники в новогодние праздники в Казани

За запуск салютов в других местах предусмотрены штрафы

Салюты и фейерверки в Казани можно будет запускать на четырех площадках. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города.

Так, в Кировском районе города — это территория на улице Нижнезареченская дамба. В Ново-Савиновском районе — площадка за пересечением улицы Маршала Чуйкова и улицы Гаврилова. В Приволжском районе — парковка площадки проведения национального праздника «Сабантуй» в жилом массиве Мирный. Советский район - на территории между улицей Н.Жиганова и улицей П.Полушкина.

Напомним, в Татарстане в период новогодних праздников ввели особый противопожарный режим с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

На этот период устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности ближе чем в 500 метрах от объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Также запрещается использовать пиротехнику на расстоянии 50 метров от границ объектов ЖКХ, сельского хозяйства, автодорог и мест с массовым скоплением людей.

Отметим, что запрет не распространяется только на бенгальские огни и хлопушки.

За запуск салютов в других местах предусмотрены штрафы - в период действия особого противопожарного режима сумма штрафа для граждан возрастает с 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 до 400 тыс. рублей.