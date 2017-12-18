В Татарстане из-за новогодних праздников введут противопожарный режим

В Татарстане в период новогодних праздников введут особый противопожарный режим с 25 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1-3 класса опасности ближе чем в 500 метрах от объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, запрещается использовать пиротехнику на расстоянии 50 метров от границ объектов ЖКХ, сельского хозяйства, автодорог и мест с массовым скоплением людей.

Отмечается, что запрет не распространяется только на бенгальские огни и хлопушки.