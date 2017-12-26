Активист из Татарстана, ставший первым осужденным в России за сепаратизм, вышел на свободу

Активист из Набережных Челнов Рафис Кашапов сегодня освободился из колонии, об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Рафис Кашапов вышел на свободу! — Pavel Chikov (@pchikov) 27 декабря 2017 г.

В 2015 году Рафиса Кашапова приговорили к трем годам за посты в соцсети, в которых он раскритиковал присоединение Крыма и предполагаемую агрессию России на Восточной Украине. Его признали виновным в совершении преступления по статье "Призывы к сепаратизму, публичные призывы к разжиганию ненависти и вражды по признаку национальности", он стал первым осужденным по этой статье в России.

Кашапов являлся председателем отделения Всетатарского общественного центра в Набережных Челнах. Организация была признана экстремистской.