СМИ: в РТ детям выдали учебники с «президентом государства Татарстан» Миннихановым

В Нижнекамске школьникам 4 класса раздали учебники по предмету "Наследие Татарстана", в котором рассказывается о том, что Татарстан - государство, а его президентом является Рустам Миннихнов. Об этом сообщает портал R16.ru

По данным СМИ, в гимназии N22 вместо татарского языка начали преподавать предмет "Наследие Татарстана", для изучения которого детям выдали соответствующий учебник. Фото страниц учебника было опубликовано папой одного из школьников в группе "ВКонтакте".

- Для меня была новость, что у нас есть отдельное государство "Татарстан", у которой есть президент […] Сын прямо растерялся. И мне так смешно стало! Ну, зачем, зачем пудрить всем мозги? После этого я скинул ссылку со скриншотами, и началось! - цитирует СМИ слова жителя Нижнекамска.

После того, как информация распространилась по соцсетям, учебники начали у детей изымать.

Отмечается, что учебник "Наследие Татарстана", выпущенный тиражом в 38 тысяч экземпляров, не получил одобрения Министерства образования и науки Российской Федерации.

NewsRu.com напоминает, что в России действует статья Уголовного кодекса 280.1 - "Призывы к сепаратизму, публичные призывы к разжиганию ненависти и вражды по признаку национальности". Первый осужденный по ней - именно из Татарстана: в 2015 году активиста Рафиса Кашапова приговорили к трем годам за посты в соцсети.

Напомним, что ранее в Набережных Челнах вместо татарского языка в расписании появился предмет "Риторика". Отметим, что более трех месяцев республика обсуждает тему изучения татарского языка. Мы на нашем сайте провели опрос: татарский язык должен быть обязательным или факультативным. Подводя итоги, можно сказать, что 60% читателей ProKazan.ru выступили за факультативный татарский язык.