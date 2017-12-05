«Демографическая реформа» Путина: кто в РТ сможет рассчитывать на 8490 рублей в месяц?

ProKazan.ru разбирался, как в Татарстане изменится система поддержки молодых семей и как к ней относятся в республике

На прошлой неделе Владимир Путин сообщил, что с 2018 года будут запущены новые меры по поддержке молодых семей. Их тут же окрестили «демографической реформой». Портал ProKazan.ru разбирался, кого коснется реформа и будет ли от нее результат.

Ежемесячные выплаты: 8490 рублей для жителей РТ

Важная поправка: только для тех семей, где на троих приходится не более 41 139 рублей

Согласно поддержкам, молодым семьям с первенцем будут выплачиваться ежемесячные выплаты до достижения ребенка 1,5 лет. Однако претендовать на выплаты смогут лишь те семьи, в которых общий доход составляет не больше полуторакратной величины прожиточного минимума. В Татарстане прожиточный минимум трудоспособного населения составляет 9142 рубля. То есть рассчитывать на выплаты в 8490 рублей может семья из трех человек (включая ребенка) с общим доходом не выше 41 139 рублей.

Материнский капитал: программа продлена до 2021 года

Семьи смогут получать ежемесячные выплаты в размере 8490 рублей

С 2007 года в России действует программа материнского капитала, на данный момент она составляет 453 тысячи рублей. Программа продлена до 2021 года. Владимир Путин добавил новую возможность использования этих средств: ими можно будет оплачивать детский сад или ясли уже с 2 месяцев. Особо нуждающиеся семьи смогут получать из капитала ежемесячные выплаты - в Татарстане эта сумма составляет 8490 рублей.

К слову, после введения программы количество новорожденных стало расти довольно стремительно, если в 2007 году их было чуть более 12 тысяч, то в 2016 - в два раза больше.

Как материнский капитал повлиял на демографическую ситуацию в Казани*

*по данным пресс-службы мэрии Казани

Помощь в выплате ипотеки

Семьям, где рождается второй или третий ребенок, обещают помощь в выплате ипотечного кредита, а именно снизить ставку до 6 процентов годовых. Остальную часть процентов государство обещает взять на себя. Эта помощь перекликается с программой «Молодая семья», по которой семья после рождения ребенка получает субсидию на оплату жилья.

Мнение жительниц Казани

Жительница Казани Гулия Шералиева готовится стать мамой. По ее мнению, выплаты, действительно, могут простимулировать рождаемость.

- Декретные женщины, чаще всего, составляют мизерную сумму, на которую мать-одиночка и не проживет, - рассуждает Гулия Шералиева. - Но сейчас даже не в этом основная проблема семей, а в том, что после достижения 1,5 лет выплат больше нет, а в садик ребенка не берут. Тогда и начинаются проблемы.

Детские сады

С введением электронной очереди попасть в детский сад в Татарстане вполне реально, но есть одно но - место в детском саду обязаны предоставить лишь с 3-летнего возраста.

И тут возникает вполне понятный вопрос - как быть семьям, где есть дети в возрасте от 1,5 до 3 лет? Выплат уже нет, а выйти из декрета невозможно, потому что нет мест в детсадах.

На сегодняшний день из 218 дошкольных учреждений в Казани лишь 9 имеют ясельные группы: 4 в Московском районе, 4 на Жилплощадке и 1 в Советском районе. Как будет решаться проблема нехватки яселек, пока неясно.

Мнение социолога

Социолог Фарида Ишкинеева к нововведениям настроена скептично. По ее мнению, разовые акции не решают глобальных демографических проблем, зато создают новые, такие как ухудшение качества жизни.

- Конечно, любые формы социальной защиты востребованы и достаточно актуальны, - прокомментировала Фарида Ишкинеева. - Но с точки зрения решения демографических проблем, малоэффективны. Нужны системные плановые мероприятия. Если снижается бюджет на здравоохранение, образование, такого рода акции приведут к тому, что социально низшие слои, купившись на эти льготы, будут рожать, а вопрос стоит не только о количестве, но и о качестве населения - детские сады, образование, поликлиники. Все это остается открытым.