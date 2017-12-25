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Суд подтвердил: чиновника мэрии Казани оштрафуют за Сабантуй в Париже

Суд подтвердил: чиновника мэрии Казани оштрафуют за Сабантуй в Париже
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Фото: kzn.ru

В Вахитовском суде Казани подтвердили штраф, наложенный Федеральной антимонопольной службой в Татарстане на сотрудника мэрии города за Сабантуй, проведенный в Париже. Об этом накануне сообщили в пресс-службе УФАС.

Напомним, антимонопольщики оштрафовали на 30 тысяч рублей начальника управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова. Антимонопольщики выявили нарушения, установив, что договор на организацию праздника стоимостью 10 млн руб. был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур.

Также была опубликована копия соглашения между МКУ "Управление культуры исполкома Казани" и Всемирным конгрессом татар (ВКТ), заключенного 27 марта 2017 года.

Согласно этому договору исполнитель - Конгресс татар - должен организовать и провести "татарский народный праздник Сабантуй в Париже". Заказчик — управление культуры - обязуется перечислить исполнителю сумму, эквивалентную 150 тыс. евро, и еще 10 млн рублей - на оплату проживания в столице Франции организаторов и участников мероприятия.

25 мая в Париже на Марсовом поле около Эйфелевой башни прошел Сабантуй, в нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в прошедшем Сабантуе приняли участие несколько сотен татар со всего мира, они проживают в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Болгария, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Англия, Нидерланды. Во Францию прилетело около 200 артистов Татарстана.

Н. Вильданов, 26.12.2017, 13:30
Тэги: Деньги
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Комментарии

Jules Winnfield26 декабря 2017, 13:46
Хэггня! Начальник премию выпишет Азату писят тыщ)
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11
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин26 декабря 2017, 13:50
крайнего нашли,а народ дурни поверит!да всем все понятно,устроили показуху!все выше стояших включая ильсура штрафуйте с учетом реальных затрат,а то 30тыщ только билет туда стоит!
Лучший комментарий
3
36
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горожанин26 декабря 2017, 14:27
Да видели мы по тв , какие уж там сотни человеек.
1
11
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ильшат26 декабря 2017, 14:53
Погуляли в Париже и назвали это сабантуем. а на сабантуй никаких денег налогоплательщиков не жалко
2
18
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Горожанин26 декабря 2017, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
Молодцы, что провели. На сабантуй, да в париже, денег не жалко. Это же имидж татарстана.
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Если вырастет привлекательность для французов и близлежащих - то да,имеет смысл
11
3
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Горожанин26 декабря 2017, 14:58
В ответ на комментарий пользователя
крайнего нашли,а народ дурни поверит!да всем все понятно,устроили показуху!все выше стояших включая ильсура штрафуйте с учетом реальных затрат,а то 30тыщ только билет туда стоит!
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Показуха для туризма нужна,согласитесь
7
5
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Горожанин26 декабря 2017, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
Если вырастет привлекательность для французов и близлежащих - то да,имеет смысл
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Привлекательность ? Лично вот Вам - бенадири , баджуни и прочие басуто - привлекательны ? Так вот , для европейцев мы - это то же самое , что перечислено выше .
2
14
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Горожанин26 декабря 2017, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
Привлекательность ? Лично вот Вам - бенадири , баджуни и прочие басуто - привлекательны ? Так вот , для европейцев мы - это то же самое , что перечислено выше .
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французы от этой всякой басоты стонут уже B-|
3
6
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глас народа26 декабря 2017, 15:18
Нашли( Привлекательность) в безответственной трате народных денег, пусть ездят на свои денежки, а то съездили на шару, погорланили, отплясали апипя национальные герои, а то, что много стариков живут на грани нищенства этим булдорасовцам наплевать, у них свой сабантуй...........
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12
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Гор26 декабря 2017, 15:46
смешно право. все это было сделано конечно же "без ведома" руководства республики. нашли стрелочника. штраф просто смешон (хотя наверное поэтому штраф такой маленький). как отказать всемирному конгрессу татар, когда за ним стоят такие люди? отделались легким испугом короче
1
2
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Горожанин26 декабря 2017, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
Если вырастет привлекательность для французов и близлежащих - то да,имеет смысл
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с одного мероприятия - нет. Но путь правильный. Не только в Мск и Питер можно летать, но и в Казань еще. Иностранные туристы все больше Россией ведь интересуются
0
0
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Горожанин26 декабря 2017, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
Привлекательность ? Лично вот Вам - бенадири , баджуни и прочие басуто - привлекательны ? Так вот , для европейцев мы - это то же самое , что перечислено выше .
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так менять это нужно. Не только Мск ограничивается посещение России
0
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Горожанин26 декабря 2017, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
смешно право. все это было сделано конечно же "без ведома" руководства республики. нашли стрелочника. штраф просто смешон (хотя наверное поэтому штраф такой маленький). как отказать всемирному конгрессу татар, когда за ним стоят такие люди? отделались легким испугом короче
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вы против татар что ли?
0
0
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Горожанин26 декабря 2017, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
с одного мероприятия - нет. Но путь правильный. Не только в Мск и Питер можно летать, но и в Казань еще. Иностранные туристы все больше Россией ведь интересуются
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сингапур никто не рекламирует, но все знают что там круто, потому что это действительно так. реклама нужна только тем что не может продоваться само по себе.
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