Суд подтвердил: чиновника мэрии Казани оштрафуют за Сабантуй в Париже

В Вахитовском суде Казани подтвердили штраф, наложенный Федеральной антимонопольной службой в Татарстане на сотрудника мэрии города за Сабантуй, проведенный в Париже. Об этом накануне сообщили в пресс-службе УФАС.

Напомним, антимонопольщики оштрафовали на 30 тысяч рублей начальника управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова. Антимонопольщики выявили нарушения, установив, что договор на организацию праздника стоимостью 10 млн руб. был заключен управлением культуры Казани с Всемирным конгрессом татар без проведения конкурсных процедур.

Также была опубликована копия соглашения между МКУ "Управление культуры исполкома Казани" и Всемирным конгрессом татар (ВКТ), заключенного 27 марта 2017 года.

Согласно этому договору исполнитель - Конгресс татар - должен организовать и провести "татарский народный праздник Сабантуй в Париже". Заказчик — управление культуры - обязуется перечислить исполнителю сумму, эквивалентную 150 тыс. евро, и еще 10 млн рублей - на оплату проживания в столице Франции организаторов и участников мероприятия.

25 мая в Париже на Марсовом поле около Эйфелевой башни прошел Сабантуй, в нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Всего в прошедшем Сабантуе приняли участие несколько сотен татар со всего мира, они проживают в таких странах, как Франция, Германия, Швейцария, Бельгия, Болгария, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Англия, Нидерланды. Во Францию прилетело около 200 артистов Татарстана.