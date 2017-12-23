В Казани оправдали организатора митинга в поддержку татарского языка у Госсовета РТ

Данная акция не была публичным мероприятием, так как не было "выступлений с выражением мнений и выдвижение требований по вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны"

В Казани Вахитовский районный суд оправдал организатора флешмоба с учебниками "Алифба" в поддержку обязательного изучения татарского языка, который прошел у здания Госсовета 26 октября. Об этом сообщает "Реальное время".

Организатором акции оказался политолог Руслан Айсин, который написал сообщение в общую группу WhatsApp, что собирается прийти к зданию Госсовета. Вместе с ним в акции приняли участие около 50 студентов КФУ, при этом она не была согласована с органами местной власти, а на самого Айсина был составлен протокол за нарушения установленного порядка проведения митинга.

В суде, который состоялся на днях, состава преступления в действиях Айсина не нашли, дело прекратили, по мнению судьи, данная акция не была публичным мероприятием, так как "выступлений с выражением мнений и выдвижение требований по вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики не было".

Сообщение Айсина в общей группе в WhatsApp о том, что он собирается прийти к Госсовету, суд не посчитал призывом явиться на мероприятие.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Казани по поручению Генеральной прокуратуры России проверит "бездействие" должностных лиц МВД по РТ и Исполкома города, которые допустили акции в поддержку татарского языка.

24 октября на улице Баумана возле аллеи татарских звезд артисты татарской эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка. Участники флешмоба спели песню на татарском языке "Туган тел" и записали видеообращение. А 26 октября прошла акция около здания Госсовета РТ. Участники акции каждому входящему в здание депутату раздавали татарскую азбуку "Алифба" со словами: "Защитите татарский язык".

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