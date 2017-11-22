Прокуратура Казани проверит «бездействие» МВД по РТ на акциях в защиту татарского языка

Поводом проверки стало заявление правозащитника Еркена Сарсембаева

Прокуратура Казани по поручению Генеральной прокуратуры России проверит «бездействие» должностных лиц МВД по РТ и Исполкома города, которые допустили акции в поддержку татарского языка, пишет «Реальное время».

Сообщается, что поводом проверки стало заявление правозащитника Еркена Сарсембаева. По его словам, акции проводились незаконно и не были санкционированы. Поэтому участники акции должны были быть задержаны.

Напомним, 24 октября на Баумана возле аллеи татарских звезд артисты татарской эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка. Участники флешмоба спели песню на татарском языке «Туган тел» и записали видеообращение. А 26 октября прошла акция около здания Госсовета РТ. Участники акции каждому входящему в здание депутату раздавали татарскую азбуку «Алифба» со словами: «Защитите татарский язык».

Ранее сообщалось, что министерство образования и науки Татарстана удалило со своего сайта разъяснение для родителей об обязанности изучать татарский язык, которое было опубликовано 7 сентября. В документе говорилось, что распространяемые в социальных сетях призывы к отказу от изучения татарского языка противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся.

Данное разъяснение ведомство удалило по требованию прокуратуры РТ. Было установлено, что «разъяснения не соответствуют требованиям федерального законодательства».

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