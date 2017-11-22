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Прокуратура Казани проверит «бездействие» МВД по РТ на акциях в защиту татарского языка

Прокуратура Казани проверит «бездействие» МВД по РТ на акциях в защиту татарского языка
16+
Фото: "Бизнес Online"
Поводом проверки стало заявление правозащитника Еркена Сарсембаева

Прокуратура Казани по поручению Генеральной прокуратуры России проверит «бездействие» должностных лиц МВД по РТ и Исполкома города, которые допустили акции в поддержку татарского языка, пишет «Реальное время».

Сообщается, что поводом проверки стало заявление правозащитника Еркена Сарсембаева. По его словам, акции проводились незаконно и не были санкционированы. Поэтому участники акции должны были быть задержаны.

Напомним, 24 октября на Баумана возле аллеи татарских звезд артисты татарской эстрады провели флешмоб в защиту татарского языка. Участники флешмоба спели песню на татарском языке «Туган тел» и записали видеообращение. А 26 октября прошла акция около здания Госсовета РТ. Участники акции каждому входящему в здание депутату раздавали татарскую азбуку «Алифба» со словами: «Защитите татарский язык».

Ранее сообщалось, что министерство образования и науки Татарстана удалило со своего сайта разъяснение для родителей об обязанности изучать татарский язык, которое было опубликовано 7 сентября. В документе говорилось, что распространяемые в социальных сетях призывы к отказу от изучения татарского языка противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся.

Данное разъяснение ведомство удалило по требованию прокуратуры РТ. Было установлено, что «разъяснения не соответствуют требованиям федерального законодательства».

Все новости по теме можно прочитать по ссылке

Элина Валеева, 23.11.2017, 10:34
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин23 ноября 2017, 10:37
АХАХАХАХА - борцы, сушите огурцы))))
4
12
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Горожанин23 ноября 2017, 10:48
Все правильно. Как против поборов люди выходят - их сразу же в кутузку. А как в поддержку колхоз теле - все сразу слепыми и глухими становятся.
Лучший комментарий
4
30
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Горожанин23 ноября 2017, 10:53
чем кончится.
0
0
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Горожанин23 ноября 2017, 10:54
Так то тут правозащитник прав.
0
8
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Горожанин23 ноября 2017, 10:57
Как же надоела эта ситуация!!!!
0
2
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Горожанин23 ноября 2017, 11:01
Ура товарищи!!!
0
4
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Горожанин23 ноября 2017, 11:02
То самое чувство когда под конец года тебе начал нравится Путин
3
5
Согласны с автором?
Горожанин23 ноября 2017, 11:02
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно. Как против поборов люди выходят - их сразу же в кутузку. А как в поддержку колхоз теле - все сразу слепыми и глухими становятся.
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это называется система двойных стандартов.в нашей республике везде такое практикуют.как народ возмущается так не законно, как слуги мутят, так флэшмоб.
1
11
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Прохожий23 ноября 2017, 11:06
Закон должен быть един для всех --Овальных или местных сепаратистов!
Вышел народ баламутить -- изволь отвечать за это ....
1
7
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djkr23 ноября 2017, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно! Татары обязаны защищать свой родной язык! Только безродным манкуртам пох на язык ибо они дворняжки!
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А что кто то угрожает татарскому языку????
1
2
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Горожанин23 ноября 2017, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно! Татары обязаны защищать свой родной язык! Только безродным манкуртам пох на язык ибо они дворняжки!
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Потомок Шаха - Али
0
1
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Горожанин23 ноября 2017, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно! Татары обязаны защищать свой родной язык! Только безродным манкуртам пох на язык ибо они дворняжки!
Развернуть
А что угрожает татарскому языку?
0
0
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Горожанин23 ноября 2017, 11:12
В ответ на комментарий пользователя
А что кто то угрожает татарскому языку????
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урысы! Но ниче придет время почистим Татарстан от них! В первую очередь ту ананасоголовую!:-)
1
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Горожанин23 ноября 2017, 11:12
Прокуроры заслужили респект.
0
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Горожанин23 ноября 2017, 11:14
Русня доиграется, зуб даю)
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