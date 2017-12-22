Этой зимой на Лебяжье появятся освещенные лыжные трассы, а судьбу озера решат казанцы

Мэр Казани Ильсур Метшин в эфире программы «Тема» на телеканале «Эфир» рассказал, что уже этой зимой на территории прилегающей к озеру Лебяжье заработает освещенная лыжная трасса. Как пространство будет развиваться дальше, решат горожане.

Инициативной группе представят две концепции: оставить лесопарк в первозданном виде или наполнить территорию различными активностями.

- Это не просто водная гладь. Это экологический каркас города, его «легкие». Жизнедеятельность человека за четверть века нанесла территории урон - строительство железной дороги, Горьковского шоссе. Озеро высохло. Мы вернули городу, жителям такую жемчужину, - сказал Ильсур Метшин.

Напомним, что в ходе экореабилитации полностью осушили озеро Лебяжье, а затем заново заполнили водой. Озеро углубили до 3-4 метров, водная гладь выросла в 6,5 раз. На дне озера постелена экологичная пленка, проложен водопровод с озером Изумрудным. Также были благоустроены берега.

Справка

Озеро Лебяжье - система озёр, расположенная в лесопарковой зоне западной части города Казани. Разделяется на четыре самостоятельных водоёма — Большое, Малое и Светлое, Сухое Лебяжье, соединяющихся между собой узкими протоками. Озера мелководные, средняя глубина — 1,1 м, максимальная — 3,9 м.



Уникальная особенность озера заключается в том, что расположено выше уровня подземных вод и не имеет подпитки от них. После возникновения озера в Юдинском Карьере, а также реконструкции Горьковского шоссе, при которой был перекрыт сток в озеро с большей части его бассейна в начале 2000-х, система озер стала пересыхать, дно озера Сухое Лебяжье стало зарастать лесом.