В Казани осушили Лебяжье озеро

В дальнейшем его собираются вновь наполнить водой

В Казани в ходе экореабилитации полностью осушили озеро Лебяжье, фотографии выложили жители города в соцсетях.

- Лебяжье озеро на данный момент пока полностью исчезло, - написал авто фото.

Обеспокоенные жители города обратились в Facebook к помощнику президента Татарстана по общественным пространствам Наталии Фишман.

- Сейчас делается дноуглубление, затем гидроизоляция бентонитовыми матами и наполнение. Родников там не было, система пополнялась за счёт площади водосбора, - цитируют "Idel Реалии" ответ Фишман.

Напомним, минувшей зимой Минэкологии Татарстана одобрило проект экореабилитации системы озер Лебяжье. Согласно нему, предполагается углубление озер до четырех метров, устройство противофильтрационного экрана, а также укладку защитного слоя грунта толщиной 0,5-0,7 м с целью создания основы под формирование природной экологической среды.Инвестором экореабилитации озер выступил "ТАИФ".

Кстати



Озеро Лебяжье - система озёр, расположенная в лесопарковой зоне западной части города Казани. Разделяется на четыре самостоятельных водоёма — Большое, Малое и Светлое, Сухое Лебяжье, соединяющихся между собой узкими протоками. Озера мелководные, средняя глубина — 1,1 м, максимальная — 3,9 м.



Уникальная особенность озера заключается в том, что расположено выше уровня подземных вод и не имеет подпитки от них. После возникновения озера в Юдинском Карьере, а также реконструкции Горьковского шоссе, при которой был перекрыт сток в озеро с большей части его бассейна в начале 2000-х, система озер стала пересыхать, дно озера Сухое Лебяжье стало зарастать лесом.



В сентябре 2008 года была запущена насосная станция, наполняющая озеро Малое Лебяжье водой из артезианской скважины. При этом сток Малого Лебяжьего в сток Большого Лебяжьего был перекрыт плотиной. После этого пересыхание Малого Лебяжьего, являющегося основной рекреационной зоной лесопарка, прекратилось, а остальных озёр системы - продолжилось.