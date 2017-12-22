Дима Билан не смог спасти зеленодольца от вылета в шоу «Голос»

Данила Буранов не прошел в полуфинал музыкального телешоу

Житель Зеленодольска Данил Буранов не прошел в финал музыкального шоу «Голос». Свое место в команде Димы Билана он уступил китаянке Ян Гэ.

Девушка выступила первой с композицией «Моей душе покоя нет» из фильма «Служебный роман». Следом номер «She’s Gone» исполнил Данил Буранов. Затем оба участника шоу исполнили песню «Пьяное солнце» с певцом Alekseev.

Во время выступления участников голосовали телезрители. Наставник команды, Дима Билан распределил свои проценты: 60 он отдал Данилу Буранову, а 40 получила Ян Гэ. Однако это не помогло представителю Татарстана: с преимуществом более 35 процентов Ян Гэ прошла в полуфинал.

Отметим, что это Данил Буранов участвует в шоу «Голос» третий раз. Он признавался, что его целью было пройти четвертьфинал.

- Это этап, до которого я хотел дойти. Не так важна победа, как выступление в прямом эфире, - сказал он.