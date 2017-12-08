Зеленодолец Данил Буранов вышел в полуфинал шоу «Голос»

23-летний певец из Зеленодольска накануне в прямом эфире Первого канала одержал еще одну победу в шоу «Голос». В четвертьфинале Буранов исполнил песню «Лимбо» Валерия Меладзе и прошел в полуфинал вокального конкурса.

- Это этап, до которого я хотел дойти. Не так важна победа, как выступление в прямом эфире, - сказал он.

Напомним, чтобы пройти в четвертьфинал зеленодолец успешно исполнил Grace Kelly британского певца Мики.

Кстати, житель Зеленодольска с третьего раза стал участником шоу «Голос». Данил будучи школьником стал победителем в Зеленодольске в номинации «Конферанс» фестиваля эстрадного искусства «Созвездие — Йолдызлык». Также он является выпускником ГИТИСа.