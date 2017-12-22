Татарстан получит 1 млрд рублей на благоустройство городской среды

Татарстан получит около 1 млрд рублей на благоустройство городской среды. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

- 25 млрд рублей выделяется на эти цели каждый год – это 20 тыс дворов в рамках всей страны, - отметил Сидякин.

По его словам, финансирование будет поступать в течение пяти лет.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что на благоустройство набережной озера Нижний Кабан планируют потратить 150 млн рублей. Работы по благоустройству набережной начались весной этого года. Планируется, что проект китайской компании «Туненскейп», которая занимается реконструкцией и известна в мире своими экологическими проектами, будет реализован в полном объеме.