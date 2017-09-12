На благоустройство набережной озера Нижний Кабан потратят 150 млн рублей

Первый этап работ планируют завершить в четвертом квартале текущего года

На благоустройство набережной озера Нижний Кабан планируют потратить 150 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Сообщается, что заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ).

Согласно техзаданию, необходимо провести ремонт сетей электроснабжения, монтаж кабельных линий и ливневой канализации. Также предусмотрены работы по устройству дорожек, смотровых площадок и ограждений, и мероприятия по озеленению.

Отмечается, что первый этап работ планируют завершить в четвертом квартале текущего года.

Напомним, работы по благоустройству набережной начались весной этого года. Планируется, что проект китайской компании «Туненскейп», которая занимается реконструкцией и известна в мире своими экологическими проектами, будет реализован в полном объеме.

Кстати



В 2016 году компанией «Туренскейп» был разработан эскизный проект обновления набережной озера Нижний Кабан. В 2017 «Татинвестгражданпроект» разрабатывает рабочую документацию на правый (восточный) берег вдоль Салимжанова до Назарбаева. Параллельно МУП «Городское благоустройство» ведутся подготовительные строительные работы. И проектные работы, и реализация контролируются и сопровождаются автором концепции – компанией «Туренскейп», которая в середине марта в очередной раз посетила Казань.