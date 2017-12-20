В Казани вандалы оставили парк «Черное озеро» без ночной подсветки

В полиции начата проверка

В Казани неизвестные разгромили ночную подсветку в парке "Черное озеро", об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Вечером 20 декабря поступило сообщение о разбитых и пропавших плафонах в парке. В ходе проверки выяснилось, что из 54 фонарных столбов плафонов нет на 31, у 22 плафоны целые, на одном столбе плафон пропал, - рассказали ProKazan.ru.

Другим повреждений в парке найдено не было.

По данному факту начата проверка.

Напомним, 25 декабря состоится открытие катка в парке "Черное озеро". Здесь можно будет встретить и отметить Новый год - каток будет работать до 3-х часов ночи.